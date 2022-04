Una investigación ha descubierto que lo que imaginamos cuando escuchamos una canción depende del entorno cultural en el que vivimos: la misma música suscita reacciones diferentes relacionadas con nuestra historia.

¿Estamos todos imaginando lo mismo cuando escuchamos música, o nuestras experiencias son irremediablemente subjetivas? En otras palabras, ¿es la música un lenguaje verdaderamente universal?

Para investigar esas preguntas, un equipo internacional de investigadores (incluido un pianista clásico, un baterista de rock y un bajista) preguntó a cientos de personas qué historias imaginaban al escuchar música instrumental. Los resultados se han publicado en PNAS.

Los investigadores, dirigidos por Elizabeth Margulis, de la Universidad de Princeton, y Devin McAuley, de la Universidad Estatal de Michigan, descubrieron que los oyentes de Estados Unidos imaginaban escenas muy similares, mientras que los oyentes de China imaginaban historias completamente diferentes.

“Estos resultados pintan una imagen más compleja del poder de la música”, dijo Margulis, profesora de música que utiliza metodologías teóricas, conductuales y de neuroimagen para investigar la experiencia dinámica de los oyentes.

Historias similares

“La música puede generar historias notablemente similares en la mente de los oyentes, pero el grado en que estas narrativas imaginadas se comparten, depende del grado en que la cultura se comparte entre los oyentes”.

Los 622 participantes procedían de tres regiones de dos continentes: dos ciudades universitarias suburbanas en el centro de Estados Unidos, una en Arkansas y la otra en Michigan, y un grupo de Dimen, una aldea en la China rural donde el idioma principal es el dong, una lengua tonal, no relacionada con el mandarín, y donde los residentes tienen poco acceso a los medios occidentales.

Los tres grupos de oyentes, en Arkansas, Michigan y Dimen, escucharon los mismos 32 estímulos musicales: fragmentos de 60 segundos de música instrumental, la mitad de música occidental y la otra mitad de música china, todos sin letra. Después de cada extracto musical, proporcionaron descripciones de respuesta libre de las historias que imaginaron mientras escuchaban.

Los resultados fueron sorprendentes. Los oyentes de Arkansas y Michigan describieron historias muy similares, a menudo usando las mismas palabras, mientras que los oyentes de Dimen imaginaron historias similares entre sí, pero muy diferentes a las de los oyentes estadounidenses.

Vaqueros asiáticos

Por ejemplo, un fragmento musical identificado solo como W9 (perteneciente a la "Suite del Gran Cañón" de Ferde Grofé) trajo a la mente un amanecer sobre un bosque, con animales despertando y pájaros cantando para los oyentes estadounidenses, mientras que los de Dimen representaron a un hombre soplando una hoja en una montaña, cantando una canción a su amada.

Para el pasaje musical C16, los oyentes de Arkansas y Michigan describieron a un vaquero, sentado solo bajo el sol del desierto, contemplando una ciudad vacía; los participantes en Dimen imaginaron a un hombre en la antigüedad contemplando con tristeza la pérdida de su amada.

Cuantificar las similitudes entre las historias de respuesta libre requería una gran cantidad de procesamiento de datos de lenguaje natural.

Las herramientas y estrategias que desarrollaron serán útiles en estudios futuros, dijo Margulis. “Ser capaz de mapear estas superposiciones semánticas, utilizando herramientas de procesamiento del lenguaje natural, es emocionante y muy prometedor para futuros estudios que, como este, se encuentran en la frontera entre las humanidades y las ciencias”.

Increíble

“Es increíble”, dijo el coautor Benjamin Kubit, baterista e investigador.

“Puedes elegir a dos personas al azar que crecieron en un entorno similar, hacer que escuchen una canción que no hayan escuchado antes, pedirles que imaginen una narrativa y encontrarás similitudes. Sin embargo, si esas dos personas no comparten una cultura o ubicación geográfica, no verá el mismo tipo de similitud en la experiencia. Entonces, si bien imaginamos que la música puede unir a las personas, lo contrario también puede ser cierto: puede distinguir entre conjuntos de personas con un origen o cultura diferente”.

Aunque los investigadores se aseguraron cuidadosamente de que las piezas que eligieron nunca hubieran aparecido en la banda sonora de una película o en cualquier otro escenario que prescribiera imágenes, la misma música provocó imágenes muy similares en cientos de oyentes, a menos que hubieran crecido en un contexto cultural diferente.

“Me sorprende que algunas de estas respuestas imaginadas, viscerales y difíciles de articular que tenemos ante la música, en realidad puedan compartirse ampliamente”, dijo Margulis.

Desconcertante y convincente

“Hay algo en eso que es realmente desconcertante y convincente, especialmente porque la forma en que nos encontramos con la música en 2022 es a menudo solitaria, con auriculares. Pero resulta que sigue siendo una experiencia compartida, casi como un sueño compartido. Lo encuentro realmente sorprendente y fascinante, con la salvedad, por supuesto, de que no se comparte universalmente, sino que depende de un conjunto común de experiencias culturales”.

La coautora Cara Turnbull, bajista de concierto convertida en estudiante de posgrado en musicología, dijo: "es fascinante cuánto nos moldea nuestra cultura como individuos y al mismo tiempo nos brinda suficientes experiencias comunes que nos relacionan con este medio de manera que son simultáneamente únicas y compartidas".

Referencia

Narratives imagined in response to instrumental music reveal culture-bounded intersubjectivity. Elizabeth H. Margulis et al. PNAS, January 21, 2022; 119 (4) e2110406119. DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2110406119