Los datos aportados por el rover de China Zhuzhong, que ha explorado durante 60 días marcianos la extensa llanura conocida como Utopía Planitia, revelan que su suelo es más fuerte que el regolito lunar, lo que facilitará la exploración de las llanuras del norte de Marte.

El equipo del rover de China, Zhuzhong, ha publicado en la revista Nature Geoscience los resultados del análisis de los datos recopilados durante los primeros 60 días marcianos de su operación en Utopia Planitia, una extensa llanura localizada en el hemisferio norte del planeta Marte de la que recorrió 450,9 metros.

El análisis descubrió que el suelo en el lugar del aterrizaje es mucho más duro que el regolito lunar, el fino polvo gris que recubre toda la superficie de la Luna, creado por el incesante bombardeo de micrometeoritos que rompieron las rocas lunares en minúsculos trozos.

Los científicos también determinaron que el terreno marciano en el área de aterrizaje es bastante pegajoso y que se formó debido a la meteorización física y química de las rocas, incluso con la participación del agua.

Zhurong voló a Utopia Planitia en mayo pasado como parte de la misión Tianwen-1, que también incluye un orbitador de relevo y una plataforma de aterrizaje.

El rover, de seis ruedas, está equipado con paneles solares, cámaras, un radar de penetración terrestre, un espectrómetro de minerales y sensores meteorológicos.

Resultados preliminares

Un equipo de científicos planetarios dirigido por Liang Ding, de la Universidad Politécnica de Harbin, analizó detalladamente los más de 800 MB de datos sobre la estructura de las capas superiores del suelo y las entrañas del planeta rojo, fruto del del trabajo conjunto de Zhurong y el orbitador Tianwen-1.

El lugar de aterrizaje está ubicado en la llanura más grande del planeta Marte, conocida como Vastitas Borealis, donde destaca la Utopia Planitia. Se encuentra situada en las latitudes más septentrionales del planeta, y envuelve la región polar del norte de Marte.

La región tiene cientos de pequeños cráteres superpuestos, crestas plegadas y angostas fosas tectónicas (grabens), así como crestas eólicas, que son como dunas transversales que indican la dirección noreste de los vientos locales.

Hay pocas rocas grandes en la superficie de la región: solo se observan pequeños guijarros, mientras que el lecho rocoso está medio oculto por la arena.

Huellas de la meteorización

La morfología de las rocas y los cráteres en las imágenes de Zhuzhong indican tanto los procesos físicos de meteorización (rociado por impacto de meteoritos, erosión por viento y arena, y meteorización por congelación y descongelación) como la posible interacción de las rocas con el agua y las sales disueltas en ella, lo que condujo a la meteorización química, señalan los investigadores.

La meteorización química es el conjunto de procesos que descomponen los constituyentes de la roca y las estructuras internas de los minerales a través de reacciones químicas que los transforman en nuevos minerales o en otros compuestos, que luego son liberados en el ambiente.

Alta capacidad de carga

Los científicos también pudieron evaluar las propiedades mecánicas del suelo en el lugar de aterrizaje del rover.

Este análisis demuestra que el suelo marciano en Vastitas Borealis posee una alta capacidad de carga para soportar pesos y permitir la tracción de las ruedas sobre la superficie, que en este caso es mayor que en el regolito de la Luna, donde aterrizó en 2019 el vehículo Yutu-2.

La rigidez equivalente del suelo de Marte se estima en el rango de 1.390 a 5.872 kilopascales por metro, y el ángulo de fricción interna es de 21 a 34 grados, con adherencia de 1,5 a 6 kilopascales.

La alta cohesión del suelo en Utopia Planitia hace que se pegue a las ruedas del rover, mientras que el ángulo de fricción interna es menor que en el caso de los lugares de aterrizaje de las misiones Viking 2, InSight, Phoenix y Mars Pathfinder.

Mejor exploración

Todo eso significa que en el futuro será más fácil para el rover navegar por Vastitas Borealis, así como recolectar material de su superficie para su posterior análisis.

Las cámaras de Zhuzhong también capturaron muchas rocas pequeñas y depósitos de rocas sedimentarias que se forman en la Tierra en presencia de agua.

Se supone que su estudio adicional ayudará a los científicos a comprender cómo tuvo lugar la evolución geológica y química del hemisferio norte de Marte, comenta la agencia rusa Tass.

Referencia

Surface characteristics of the Zhurong Mars rover traverse at Utopia Planitia. L. Ding et al. Nature Geoscience, Volume 15, pages 171–176 (2022). DOI:https://doi.org/10.1038/s41561-022-00905-6