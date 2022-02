El homo sapiens habitó Europa hace al menos 54.000 años, 10.000 años antes de lo que se había documentado hasta ahora, y compartió con los extintos neandertales una cueva del sur de Francia al menos durante miles de años.

Un equipo de investigadores, codirigido por Ludovic Slimak, antropólogo cultural del CNRS y de la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès, ha descubierto en Francia restos de humanos modernos en una capa de excavación de aproximadamente 54.000 años de antigüedad, una de las evidencias más antiguas de la presencia del Homo sapiens en Europa.

El hallazgo se ha producido en la cueva de Mandrin, al sur de Francia, donde anteriormente se habían documentado restos de hollín procedentes de fuegos encendidos por los habitantes del Paleolítico.

El sitio estuvo habitado por grupos de neandertales y homo sapiens, pero la nueva investigación ha encontrado restos de humanos modernos entre capas que contenían fósiles de neandertales.

Esto sugiere que los neandertales y los humanos modernos coexistieron en Europa durante este período y que se turnaron para habitar la cueva.

Sin embargo, las excavaciones no proporcionan ningún indicio fehaciente de un intercambio cultural entre ambas especies. Los resultados se han publicado en la revista Nature.

Hace 54.000 años

El Homo sapiens evolucionó en África hace más de 300.000 años y se cree que, hace entre 300.000 y 40.000 años, los neandertales y sus antepasados ​​ocuparon Europa.

De vez en cuando durante ese período, tuvieron contacto con humanos modernos en el Levante y partes de Asia. Luego, hace alrededor de 48.000 a 45.000 años, los humanos modernos se expandieron por el resto del mundo, mientras que los neandertales desaparecieron.

El hallazgo de Mandrin sugiere, sin embargo, que las dos especies humanas convivieron al menos en algunas regiones europeas al mismo tiempo. Por lo tanto, podrían haber coexistido durante miles de años.

Durante las excavaciones en Mandrin, los investigadores descubrieron restos fosilizados y herramientas de humanos modernos colocadas entre capas de fósiles de neandertal.

La capa más antigua de restos humanos modernos contenía un diente que Slimak, que los investigadores asignaron positivamente al Homo sapiens del Pleistoceno Superior.

El más antiguo

La datación indica que el propietario del diente, probablemente un niño de entre 2 y 6 años de edad, vivió hace entre 56.800 y 51.700 años.

"Esto significa que este individuo es significativamente más antiguo que cualquier resto humano moderno documentado hasta la fecha en Europa", escriben los investigadores en su artículo.

Sin embargo, algunos investigadores no están tan seguros de que las herramientas de piedra o los dientes hayan sido dejados por el Homo sapiens, destaca la revista Nature.

Las herramientas de esta capa son similares a las encontradas en otros sitios más recientes de asentamientos humanos en el Mediterráneo oriental.

Las piedras utilizadas fueron muy uniformes y algunas provenían de áreas que se encuentran a 90 kilómetros de distancia de la Cueva de Mandrin. "Esto sugiere que la gente en ese momento tenía una gran esfera de influencia territorial", escriben los investigadores.

Cambio rápido

Las herramientas de piedra neandertales encontradas en las capas superior e inferior difieren notablemente en forma y artesanía.

Los análisis de herramientas más precisos tampoco proporcionaron evidencia de que los humanos modernos y los neandertales se hubieran intercambiado culturalmente en términos de tradiciones técnicas.

Los investigadores tampoco pudieron identificar ningún intercambio cultural entre los diversos grupos de neandertales que ocuparon la cueva. "Esto es consistente con el escenario de un proceso de intercambio rápido sin interacciones importantes", escriben Slimak y sus colegas.

“Los datos muestran que el desplazamiento de los grupos neandertales nativos no fue un simple evento único, sino un proceso histórico complejo durante el cual ambas poblaciones en la misma área se reemplazaron entre sí de manera rápida o incluso abrupta, al menos dos veces”, dijeron los investigadores.

Primera evidencia

"La secuencia de Mandrin es la primera evidencia de una coexistencia plausible de neandertales y humanos modernos en un área geográficamente definida en Europa", concluyen los investigadores en su artículo.

Si la cueva fue ocupada por el Homo sapiens, aunque sea fugazmente, colocaría a la especie en Europa miles de años antes de lo que sugieren otros registros.

Los restos definitivos de Homo sapiens más antiguos de la región, confirmados con ADN, provienen de la cueva de Bacho Kiro en Bulgaria y tienen alrededor de 44.000 años.

Referencia

Modern human incursion into Neanderthal territories 54,000 years ago at Mandrin, France. Ludovic Slimak et al. Science Advances, 9 Feb 2022, Vol 8, Issue 6. DOI:10.1126/sciadv.abj9496