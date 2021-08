Una investigación realizada en la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, sugiere que el cannabis posee compuestos que pueden afectar el sistema reproductivo masculino, concretamente cuando se fuma marihuana de forma permanente. De acuerdo a los resultados del estudio, puede establecerse una relación entre un descenso en la fertilidad masculina y el mencionado hábito.

Según una nota de prensa, los investigadores también descubrieron que otros efectos podrían ser positivos. Por ejemplo, concluyeron que fumar marihuana generaría un aumento en la rapidez de los espermatozoides, precisamente una de las condiciones buscadas para potenciar la fertilidad en los hombres. El trabajo científico ha sido publicado recientemente en la revista Therapeutic Advances in Urology.

El uso medicinal y la droga

En un contexto en el cual avanza la legalización de la marihuana en diferentes naciones y estados en cada uno de los continentes, y se hacen evidentes al mismo tiempo los efectos benéficos del cannabis en el tratamiento de múltiples enfermedades y patologías, también se difunden investigaciones que dan cuenta del potencial negativo del consumo de marihuana con relación al desarrollo cerebral o, en este caso, con respecto a la fertilidad masculina.

La Cannabis sativa es una especie herbácea de la familia Cannabaceae. Esta planta anual es originaria de las cordilleras del Himalaya, en Asia. Se ha demostrado que el cannabis medicinal posee ingredientes que pueden colaborar con el tratamiento de una gran variedad de dolencias, como el Alzheimer, la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la Enfermedad de Crohn y hasta el cáncer, entre otras enfermedades.

Al mismo tiempo, el cannabis utilizado como elemento psicotrópico es una de las drogas más consumidas a nivel global, bajo la denominación de marihuana. Se trata de una combinación verde-amarillenta de flores, hojas y tallos triturados provenientes de la planta Cannabis sativa. El THC o tetrahidrocannabinol, que es el ingrediente activo en la marihuana, junto a otros elementos que se agregan, son los que provocan el efecto sobre las funciones psíquicas, dada su acción sobre el Sistema Nervioso Central (SNC).

Efectos concretos sobre los espermatozoides

En el nuevo estudio, los investigadores estadounidenses trabajaron con 409 voluntarios. Un 17% de ellos fumaban marihuana con regularidad al momento de participar de la investigación, mientras que un 25% manifestó haber fumando marihuana en el pasado. El resto de los participantes se definieron como no fumadores.

Al comparar los resultados de los estudios de fertilidad con los no fumadores, los hombres que manifestaron ser consumidores actuales o pasados de marihuana registraron más del doble de probabilidades de sufrir un desarrollo anormal de espermatozoides, como así también se mostraron significativamente más propensos a tener un volumen de semen bajo.

Por el contrario, los participantes fumadores presentaron una mayor velocidad en los espermatozoides, una condición denominada motilidad que les permite nadar con más rapidez. Los científicos aclararon que los espermatozoides deben trasladarse a una velocidad de al menos 25 micrómetros por segundo, bajo las condiciones adecuadas.

Aunque se requieren nuevos estudios para comprobar si estos efectos son duraderos y generalizados, la investigación podría sentar un precedente en cuanto al análisis de los impactos negativos y positivos de la marihuana sobre la fertilidad masculina. Por ejemplo, será vital determinar si los cambios que tienen lugar debido al consumo de marihuana son reversibles y, en ese caso, cuánto tiempo se requiere para lograr la recuperación de los espermatozoides después de abandonar el hábito.

Referencia

Evaluation of the impact of marijuana use on semen quality: a prospective analysis. Marah C. Hehemann, Omer A. Raheem, Saneal Rajanahally et al. Therapeutic Advances in Urology (2021).DOI:https://doi.org/10.1177%2F17562872211032484

Foto: fumar marihuana podría ser negativo en términos de fertilidad masculina. Crédito: Dylan Fout en Unsplash.