Un grupo de astrónomos ha logrado elaborar un mapa más preciso del universo local, integrado por la Vía Láctea y las galaxias contiguas, que incluye estimaciones sobre la distribución de la materia oscura. En el mismo, pudieron detectar la presencia de extraños puentes de estructura filamentosa que comunican a las galaxias.

Mediante un nuevo enfoque basado en Inteligencia Artificial, el equipo internacional de astrónomos logró mejorar la precisión de los análisis y observaciones, apreciando detalles del mapa de esta zona del universo que anteriormente habían sido pasados por alto.

Además de determinar un conjunto de propiedades en las galaxias que incrementan la posibilidad de detectar materia oscura, el nuevo estudio descubrió que las galaxias están unidas entre sí a través de esta materia hipotética totalmente desconocida.

Según una nota de prensa de la Universidad Estatal de Pensilvania, uno de los centros académicos que participó de la investigación, el hallazgo serviría para comprender la naturaleza de la materia oscura y su integración con otras estructuras, pero además podría brindar una valiosa información sobre las propias galaxias y su comportamiento.

Por ejemplo, estos puentes ocultos de materia oscura podrían permitir comprobar si el ritmo de acercamiento entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda supone una colisión a concretarse en varios miles de millones de años. La investigación se publica en Astrophysical Journal.

¿La Inteligencia Artificial resuelve el enigma de la materia oscura?

La materia oscura continúa siendo un misterio para la ciencia. Sin embargo, aunque nadie aún puede describirla ni definirla, su influencia es innegable: constituye el 80% del universo y funciona como el sustento o base de la estructura cósmica más profunda, una red que según los astrónomos determina, a través del impacto gravitacional, la dirección y la forma en la que se mueven las galaxias.

¿Por qué es tan complejo hallarla? Los científicos no pueden medirla ni conocer su distribución en forma directa, por lo tanto la única posibilidad hasta el momento es estimar su ubicación calculando la influencia que ejerce sobre otros objetos cósmicos a través de las fuerzas gravitacionales.

Sin embargo, es muy difícil obtener datos precisos sobre la materia oscura solamente observando su influencia sobre las galaxias, por ejemplo. Ahora, el nuevo estudio ha logrado incrementar las posibilidades de detección al incorporar un nuevo esquema de Inteligencia Artificial.

Gracias a nuevos algoritmos de aprendizaje automático, el modelo desarrollado logra integrar enormes volúmenes de datos e información sobre la distribución y el movimiento de las galaxias, obteniendo de esta manera un mapa más claro y detallado del universo local.

Los misteriosos puentes

A partir de esta tecnología, los investigadores pudieron integrar en el nuevo mapa datos completos sobre el movimiento y la ubicación de más de 17 mil galaxias vecinas de la Vía Láctea.

Al mismo tiempo, la herramienta brinda a los astrónomos una nueva esperanza para detectar la ubicación de la materia oscura: al consultar sobre una posible localización, el sistema de Inteligencia Artificial «completa» la información aportada a partir del cúmulo de observaciones previas que se hayan realizado en esa zona del universo.

Integrando una gran cantidad de datos, puede ver un poco más allá y estimar ubicaciones con una precisión más elevada. Al utilizar este enfoque, los astrónomos descubrieron los «puentes» de materia oscura que funcionan como enlaces entre las galaxias.

Aunque se requieren nuevos estudios para comprender en profundidad el funcionamiento de estas estructuras de materia oscura que integran a las galaxias, los astrónomos concluyen que pueden constituir una gran oportunidad para resolver el enigma de la materia oscura y poder predecir el movimiento de las galaxias en el tiempo, entre muchas otras cuestiones ligadas a la dinámica del universo.

Foto: Un equipo internacional de investigadores ha elaborado un mapa de la materia oscura dentro del universo local, descubriendo estructuras filamentosas (en amarillo) que actúan como puentes ocultos entre las galaxias. Crédito: Hong et al. / Astrophysical Journal.