De acuerdo a una nueva investigación internacional dirigida por la Universidad de Göttingen, los seres humanos pueden mostrar ciertos aspectos de su personalidad mediante el tono de su voz. Por ejemplo, los tonos más bajos se relacionan con una personalidad dominante, más extrovertida e incluso indican la disposición a comportamientos sexuales que huyen de los compromisos formales.

Según una nota de prensa, otras categorías relacionadas con la personalidad también podrían tener una relación directa con la voz, como la amabilidad o la franqueza. La investigación incluyó datos de más de 2000 participantes, y entre las conclusiones los científicos destacaron que no se observan diferencias en los resultados de hombres y mujeres.

¿Cuántas veces imaginamos o «intuimos» las características físicas de una persona, su edad o su personalidad solamente escuchando su voz por teléfono? Esta habilidad ha sido ahora motivo de una investigación, que ha buscado revelar los misterios por los cuales ciertos tonos de voz se relacionan con aspectos de la personalidad humana.

Tono de voz y comportamiento sexual

Dentro de los alcances del estudio, publicado en la revista Journal of Research in Personality, destaca el trabajo en torno a una categoría que los especialistas denominaron «sociosexualidad». El concepto hace referencia a personas con una mayor predisposición a los encuentros sexuales ocasionales y, en definitiva, al mantenimiento de relaciones que no requieren compromisos. Dicha condición parece potenciarse en quienes poseen un tono bajo de voz.

Además de la «sociosexualidad», los científicos buscaron hallar relaciones entre la voz y otros aspectos de la personalidad, como el grado de extroversión o introversión. Esta categoría hace referencia a la disposición de un individuo para comunicarse más hacia el exterior y buscar una vida social activa (extroversión) o, por el contrario, orientarse más hacia sus necesidades internas y reducir el contacto social (introversión). En este caso, nuevamente el tono bajo de voz marcó un carácter más extrovertido.

Tema relacionado: Los sonidos de nuestra voz nos delatan.

Definiendo personalidades

También trabajaron a partir de las grabaciones aportadas por los voluntarios sobre cuestiones como la seguridad y el dominio, una característica que se ve potenciada en las personas con tonos bajos de voz, al igual que en las otras categorías analizadas.

La amabilidad, la apertura a vivir nuevas experiencias y la franqueza fueran otras condiciones de la personalidad humana que se sometieron a análisis, pero en estos casos no se hallaron relaciones tan directas con el tono de voz como en las categorías indicadas previamente.

Vale destacar que los participantes provenían de cuatro países diferentes, y que las grabaciones de la voz de cada voluntario se analizaron mediante un software especializado.

Según los autores del estudio, es la primera vez que en una investigación de este tipo y alcance se emplea un sistema digital para medir la voz, que aporta mucha más objetividad y precisión que apreciaciones subjetivas sobre las voces realizadas por los propios especialistas. Esto permite determinar, por ejemplo, la profundidad o la altura de los sonidos.

Voz y psicología

Junto a los registros vocales, cada participante respondió un cuestionario sobre su personalidad y estilo de vida. Esto posibilitó a los investigadores contar con un perfil psicológico de cada voluntario, para posteriormente cruzar esos datos con las características del tono de la voz.

En futuras investigaciones, los científicos intentarán hallar nuevas relaciones entre otros aspectos de la personalidad humana y el tono de voz. Pero a la luz de los resultados obtenidos en este primer estudio, parece quedar claro que nuestra voz, por lo menos en ciertas cuestiones, nos define y nos caracteriza.

Referencia

Do voices carry valid information about a speaker’s personality?. Stern J et al. Journal of Research in Personality (2021).DOI:https://doi.org/10.1016/j.jrp.2021.104092

Foto: João Marinho en Unsplash.