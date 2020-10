Calvo Buttini muestra el lado más personal de Galdós en un filme documental

El cineasta navarro Miguel Ángel Calvo Buttini, que estrena "El siglo de Galdós" el 30 de octubre, aseguró en una entrevista con 'Efe' que esta película documental muestra "el lado personal del escritor español más importante después de Cervantes". Escrita por Álvaro Lión-dePetre, el filme pretende acercar la figura de Benito Pérez Galdós "a un público que no lo conozca, ya que su vida personal es realmente apasionante", subraya. "No soy un experto en Galdós, lo he descubierto sobre la marcha, pero puedo decir que se trata de un hombre del Renacimiento que no solo destaca como escritor, también como dramaturgo, editor, dibujante? Además, compone, toca el piano, le encanta viajar, es un amante apasionado a la vez que tímido; tiene una vida personal muy divertida y amena para llevar al cine", dice el realizador. El estreno coincidirá con el centenario de la muerte de Galdós (Las Palmas, 1843-Madrid, 1920).