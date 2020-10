The Rock Choir Vigo, el primer coro rockero de Galicia, calienta voces

The Rock Choir Vigo es un coro con corazón de rock y acento vigués pionero en Galicia. Temas de AC/DC, Guns N'Roses, Queen, Bon Jovi y Metallica adquieren una nueva dimensión vocal bajo la dirección de la artista viguesa Rebeca Rods, creadora y directora de este coro, que tiene en Madrid a su hermano mayor. "Ahora que estoy en Vigo he decidido crear otro The Rock Choir aquí. Vigo es una ciudad muy rockera, por lo que este proyecto encaja muy bien", explica la artista, que tiene su propia escuela coral en Madrid.

Es la forma que Rods tiene que convertir los inconvenientes de la crisis sanitaria en ventajas y continuar desarrollando proyectos musicales en Vigo ahora que se encuentra en su ciudad natal. La primera toma de contacto de The Rock Choir Vigo será el próximo sábado en la escuela Mundo Sonoro, donde Rods impartirá un taller intensivo con todas las normas de seguridad anticovid. De momento, una docena de personas se han inscrito para las dieciséis plazas, limitadas también por el contexto pandémico, que se ofertan. Al día siguiente, el coro debutará ante el público, en el concierto de Rebeca Rods y Adolfo FH en la Fundación Sales de Vigo (12.30 horas). Será, sin duda, un bautismo relámpago.

"Hay más gente se ha mostrado interesada en este coro, pero hay bastante miedo a participar en actividades en espacios cerrados debido al coronavirus", reconoce.

Según la artista, para convertirse en corista, solo es necesario sentir pasión por cantar. "Tienes que tomarte las clases-ensayos como una actividad de aprendizaje, pero siempre divirtiéndose", afirma. Por su parte, el cometido del profesor es aunar el nivel en función de los alumnos y establecer un repertorio que responda a los gustos de sus miembros.

Pero también hay que tener granas de darlo todo y trabajar. "Hay una parte de técnica vocal muy importante. Cuando uno quiere desarrollar una determinada destreza o habilidad hay que entrenar y con la voz pasa igual", explica.

Y aunque la mascarilla puede resultar un incordio porque obliga a forzar la voz, no tiene por qué ser un impedimento para disfrutar cantando. "Nos condiciona porque dificulta la salida de la voz y apaga las armonías, pero aun así se puede cantar, y sobre todo, disfrutar cantando, que es lo importante", afirma.

La cantante acaba de formar además, el cuarteto profesional Gospel Project Vigo, que integra junto con Natalia Álvarez y Javier Vidal (voces) y Antonio Monano (piano), y que se presentará el próximo 14 de noviembre, si la pandemia lo permite, en la Fundación Sales. "Estoy muy entusiasmada con este proyecto porque no hay nada similar en Galicia y creo que va a funcionar muy bien", explica.