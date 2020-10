"La isla de las mentiras" suma más de 33.000 espectadores en cines y Filmin

En estos tiempos infaustos para la cultura, debido a la pandemia, un proyecto gallego está abriendo un claro de luz. A pesar de las restricciones de aforo y otros condicionantes, la película de la coruñesa Paula Cons "La isla de las mentiras" está peleando en las taquillas con buenos resultados, tan buenos para la época en la que vivimos que incluso su realizadora se muestra "sorprendida". Durante las dos semanas que lleva en las pantallas grandes gallegas ha sumado 3.000 espectadores. A estos, hay que sumar los más de 30.000 que lleva acumulados en la plataforma Filmin donde se estrenó.

Resalta Cons que, en la primera semana de proyecciones, fue la cuarta película española con mayores ingresos por copia en cines. "Fue muy bien con una media por copia de 800 euros. En los tiempos que corren, solo tres películas españolas hicieron más que nuestra media. Pero hay que tener en cuenta que esos filmes se vieron por toda España y la nuestra solo en Galicia", explica orgullosa.

El filme, protagonizado por Nerea Barros y Darío Grandinetti, está ambientado en la Isla de Sálvora de principios de los años 20 del pasado siglo cuando se hundió el buque Santa Isabel cuando se dirigía a América. La película se inspira en una historia real de tres mujeres que salvaron a medio centenar de personas del naufragio pero que después se enfrentaron a serias acusaciones, entre las que figuraron la de robar a los muertos. El filme se muestra como un thriller para disipar esa bruma o demostrar esa tesis.

Durante la segunda semana de exhibición de "La isla de las mentiras", los buenos números también la acompañaron. "Normalmente, detalla Cons, el número de espectadores baja en un 50%en la segunda semana. Es normal que no se sumen más cines para proyectar la película; pero nosotros conseguimos que sí lo hicieran".

Pasaron de 15 copias de la primera semana a 17 en la segunda y la recaudación se mantuvo. "Yo creo que se debió al boca oreja entre los espectadores pero también al trabajo fantástico del distribuidor", añade la directora de cine que ha hecho un gran esfuerzo acudiendo a diferentes cines gallegos con coloquios con los espectadores.

Este domingo, a las 20.00 horas, por ejemplo, Paula Cons recalará en Vigo para este peculiar cine-forum sobre "La isla de las mentiras". Será en los Cines de la Plaza Elíptica (donde se proyecta la película esta semana en las sesiones de las 18.00 y 20.00 horas). Primero, la realizadora presentará el filme; después se proyectará y, una vez acabe este, se abrirá un coloquio con los asistentes.

"La verdad es que estoy feliz, encantada y gratamente sorprendida con las cifras. Estrenar en Filmin no fue un freno, valió para testear (sic) la película. También me está encantando recorrer los cines para los coloquios. Veo a la gente de los cines muy emocionada porque no veían tanta gente en las salas desde marzo. Es una maravillosa reacción, recibimos felicitaciones cálidas", señala.

Su filme, además, se proyecta esta semana en un cine de Barcelona, el jueves y viernes en otro de Madrid ciudad y en Zinemakumeak gara! de Euskadi, Muestra de Cine dirigo por Mujeres.