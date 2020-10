Mario Casas: "Hay que ser valientes y seguir estrenando películas"

El actor coruñés Mario Casas, que llegará a las salas españolas este viernes con la película 'No matarás', anima a la industria cinematográfica a seguir apostando por los estrenos en cines para "levantar" al sector ante la crisis provocada por la pandemia. "Hay que ser valientes, seguir estrenando e intentar llevar a la gente al cine, aunque sea un público más reducido, porque si no luchamos por la cultura, no sé quién lo va a hacer", advirtió.