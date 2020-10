Las 10 mejores películas de terror del siglo XXI

"IT FOLLOWS"

DAVID ROBERT MITCHELL

(2014)

79 puntos

Reinvención hiperestilizada del 'slasher' sobrenatural, 'It follows' se atreve a convertir al asesino en una entidad abstracta y multiforme y a reducir el número de víctimas habitual en el subgénero. Aquí, cada personaje importa, nos importa: más allá del miedo al monstruo, en la película laten preocupaciones tan humanas como el miedo a la intimidad y la ansiedad sobre las ETS.Disponible en Movistar+.

"UNDER THE SKIN"

JONATHAN GLAZER

(2013)

69 puntos

Un filme único e inimitable, tan fascinante como inquietante, tan escurridizo como hipnótico, en el que alguien procedente de otro espacio, de otro planeta, toma la forma de Scarlett Johansson y recorre Escocia llevando a varios hombres hacia un placer líquido que antecede a la absoluta disolución acuosa de su cuerpo mortal. El horror puede ser bello e intenso. Disponible en Filmin a partir del 7 de octubre.

"PULSE (KAIRO)"

KIYOSHI KUROSAWA

(2001)

63 puntos

Es una historia de fantasmas tan inquietante como sugerente y, a la vez, la película que antes y mejor ha sabido reflexionar sobre la ilusión de socialización que las tecnologías nos proporcionan mientras nos encierran más y más en nuestras propias obsesiones. Y sobre todo es una obra hipnótica, bellísima y muy triste, capaz de causar una herida incurable en el alma. Disponible en Rakuten TV y Google Play (alquiler)

"DÉJAME ENTRAR"

THOMAS ALFREDSON

(2008)

62 puntos

Si un temario del género de terror acepta todo tipo de enfoques, ese es el cine de vampiros. El sueco Thomas Alfredson lleva las historias vampíricas hacia el terreno de los miedos adolescentes, el acoso escolar, la amistad y, claro está, la diferencia, ya que el drama del vampiro es que nunca podrá dejar de ser eterno. Matt Reeves realizó un meritorio remake dos años después. Disponible en Prime Video y Filmin.

"LA BRUJA"

ROBBERT EGGERS

(2015)

59 puntos

En su estreno, algunos se negaron a considerar La bruja una película de terror porque, en su opinión, no daba miedo. ¿O querrían decir que no había sustos fáciles? Con este cuento de brujería en la Nueva Inglaterra del siglo XVII, Eggers aspira a una clase de tensión atávica y profunda, mística y enigmática. Disponible en Rakuten TV, Google Play y Microsoft Store (alquiler).



"BABADOOK"

JENNIFER KENT

(2014)

45 puntos

Sus composiciones precisas y su habilidad generando tensión bastarían para incluirla en esta lista. Pero es que, mientras contempla a una viuda cuyo hijo es amenazado por un demonio surgido de un libro infantil, ofrece una exploración perturbadora sobre cómo el duelo y la maternidad pueden empujar a una persona a la locura, o a las garras del terrible Babadook. Disponible en Netflix, Prime Video y Filmin.

"HEREDITARY"

ARI ASTER

(2018)

42 puntos

Todo, absolutamente todo (de una dirección de arte inesperada a un reparto extrañísimo), juega a favor de la sensación de espanto que provoca el primer largometraje de Ari Aster. En una propuesta prácticamente esotérica, el cineasta juguetea con los géneros más complejos, oscuros y hostiles para hablar del miedo a heredar las taras y los traumas de los que nos preceden. Disponible en HBO, Filmin y Movistar+.

"CRUDO"

JULIE DUCORNAU

(2016)

39 puntos

Incluye dosis de gore tan furioso y realista que a ratos resulta repulsiva, pero es mucho más que un ejercicio de provocación. El despertar caníbal de su protagonista le sirve para ofrecer una subversiva exploración de la feminidad, el descubrimiento sexual y los vínculos entre hermanas, y para celebrar el cuerpo y sus más viscerales apetitos. El resultado es tan hermoso como brutal. Disponible en Apple TV y Google Play (compra)

"MANDY"

PANOS COSMATOS

(2018)

33 puntos

Nicolas Cage cubierto de sangre con una motosierra basta para justificar una película. Aquí, además, hay motoristas demoniacos de inspiración cenobita, hippies asesinos, delirios lisérgicos, desbordante imaginería de fantasía épica y juego de rol y una hipnótica banda sonora de Jóhann Jóhannsson. Un viaje alucinante al centro del exceso. Disponible en Google Play, Apple TV y Rakuten TV (alquiler).

"ESPEDIENTE WARREN"

JAMES WAN

(2013)

33 PUNTOS

Una de las mejores películas de uno de los mejores directores (si no el mejor) de cine de terror en activo. Sobre la resolución de un caso por parte de Ed y Lorraine Warren, célebres investigadores de lo paranormal, demuestra que James Wan es un maestro componiendo atmósferas turbadoras, coreografiando el espanto y diseñando sobresaltos. Disponible en Movistar+.