El mítico guitarrista Eddie Van Halen muere a los 65 años por un cáncer

Eddie Van Halen, cofundador de la banda Van Halen e icono del rock de la década de los 70 y los 80, falleció ayer a los 65 años por un cáncer de garganta, informó el portal especializado en noticias de famosos TMZ.

Su hijo, Wolfgang Van Halen publicó un emotivo texto en forma de despedida en Instagram.

"No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido su larga y dura batalla contra el cáncer. Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida. Te quiero mucho, papá", expresó en su perfil en la red social.

Eddie fue el explosivo guitarrista principal y el alma de Van Halen, un grupo estadounidense muy popular y longevo de hard-rock que triunfó con canciones como "Jump".