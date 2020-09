La Ribeira Sacra, a ritmo de videoclip

El actor vigués Antonio Durán "Morris" luce la gálea y la lorica romanas en el nuevo videoclip rodado por Bruxo Queiman y Andrea Pousa para promocionar la Ribeira Sacra como Candidata a Patrimonio Mundial de la Humanidad. En este vídeo musical, el popular artista interpreta a un general romano que recorre estas tierras con sus soldados, interpretados por la Guardia Pretoriana de Lugo.

La producción, que está previsto que se estrene el próximo mes de noviembre, está dirigida por Eugenio Cortegoso. El tema, "Canto á Ribeira Sacra" está interpretado por Queiman y Pousa.

"Este proyecto surge para dar continuidad al primer videoclip de la Ribeira Sacra, que se realizó en el año 2018, donde se muestra una Galicia emigrante de los años sesenta, cuando no se percibía la riqueza cultural y rural escondida en el interior de Galicia", explican Queiman y Pousa.

Esta segunda parte será todo lo contrario, mostrando "la Galicia moderna y sostenible que es hoy en día, reconociendo la labor de los bodegueros que construyeron el mundo de la famosa 'viticultura heroica' y de todas las personas que emprendieron un productivo negocio en la Ribeira Sacra", añaden.

El videoclip está protagonizado por una joven empresaria (Andrea Pousa), que dirige una bodega de éxito y que disfruta de su tiempo de ocio en los distintos espacios emblemáticos de la Ribeira Sacra. Este personaje experimentará ensoñaciones donde la mitología, las leyendas y la historia de Galicia se entremezclarán y darán lugar a hadas, romanos y monjes.

Por su parte, Bruxo Queiman es el actor encargado de encarnar el papel del monje, un personaje que hará un recorrido por los monasterios e iglesias más relevantes de la zona, como los monasterios de Montederramo, Santo Estevo, San Pedro de Rocas y del Divino Salvador, y las iglesias de Santa María de Nogueira de Miño y la de Santa Cristina de Parada de Sil.

El videoclip también ensalza la belleza de los miradores de Parada do Sil, Matacás, Pena do Castelo, Cabo do Mundo, Vilouxe. la playa da Cova, el embarcadero de Santo Estevo, el salto de agua do Cachón, el puente medieval de A Teixeira y Castro Caldelas.

"Además del vídeo promocional, se resaltará en el vídeo documental el renacimiento de la Ribeira Sacra a través de la creación del Consello Regulador da Denominación de Orixe da Ribeira Sacra, con entrevistas a lospropios protagonistas como fueron los '7 magníficos' que lo crearon (Evaristo da Cova, César Cachín, Jose Manuel Décima, Manolo de Quiroga, Pepe O Gafas, Suso Vegao e Luis Chemari), diferentes bodegas y otras empresas de la comarca", explican.

El rodaje de los vídeos se realizó durante una semana, en la época de la vendimia. Se grabó, además, un "making of" sobre cómo se rodó.