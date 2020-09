El FICBueu premia los cortos "Flor de papula", de Baer Xiao, y "Olla", de Ariane Labed

El Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (FIC) cerró ayer su decimotercera edición. Un cierre distinto y no tan multitudinario como el de los años precedentes debido a las restricciones y limitaciones que impone la pandemia de Covid-19. El FICBueu 2020 se cierra además con un claro acento francés: el cortometraje que se alzó con el Ánfora de Oro es "Fleur de pavot" ('Flor de papula'), una corpoducción franco-china dirigida por Baer Xiao, y el Ánfora de Plata fue para "Olla", una cinta francesa de la directora Ariane Labed.

Las consecuencias de la pandemia sanitaria obligaron a reducir a la mitad el aforo del Centro Social do Mar y no fue posible la asistencia de los ganadores, que sí enviaron vídeos de agradecimiento al festival y al jurado por el reconocimiento a sus trabajos. La gala estuvo presentada por el actor César Aldea y amenizada al piano por Severiano Casalderrey. El corto de Baer Xiao está ambientado en una ciudad industrial china y la familia de Luo Han debe mudarse a Shanghái, con lo que al niño le quedan solo unos días para intentar acercarse a una compañera de clase con la que no se atreve a hablar. El Ánfora de Oro no fue el único reconocimiento para esta cinta, que también se llevó el de mejor fotografía, para Noé Bach.

El cortometraje con el que Ariane Labed ganó el Ánfora de Plata está protagonizado por Olla, una mujer de Europa del Este que contesta a un anuncio en una página de citas y decide mudarse, aunque al final nada es como ella esperaba. Esta producción francesa también se llevó otro de los reconocimientos del apartado técnico: el de mejor vestuario, para Marine Peyraud.

El mejor cortometraje dentro de la sección España, patrocinada por la Fundación Novas, fue para "Ca nostra", de Laia Foguet; mientras que en la sección Galicia, con el respaldo de la teleoperadora R, fue para "Carne", de Camila Kater. Por su parte, los asistentes que acudieron durante toda la semana a las proyecciones decidieron con sus votos que el Premio del Público fuese para la cinta palestina "The present" (El regalo).

En la sección Experimental se premió la dirección de Laurynas Bareisa por la cinta "Atkurimas" y como mejor corto a "Genius loci", de Adrien Merigeau.

El certamen reconoció este año la trayectoria de la actriz Melania Cruz.