Fondo Norte lanza "Pontevedra", un nuevo tema, y regraba sus dos anteriores discos

La crisis sanitaria sorprendió a Fondo Norte en la mitad de su gira "Pisando forte tour" y cuando su nombre comenzaba a tenerse en cuenta en los festivales de música importante. Ahora, en un momento en que las pocas fechas de conciertos pueden caerse de un día para otro, la banda de punk-rock saca músculo y aprovecha para componer nuevos temas, como "Pontevedra", que lanzará este viernes y que formará parte de un elepé del mismo título. "Nos apetecía escribir algo que nos representara como ciudad", explica su vocalista, Luis Lores.

Fondo Norte está grabando otro disco, "Esmorga", que incluirá otras tres versiones de reciente cuño y, de forma paralela, está revisando su trabajo. "Hemos decidido borrar los dos anteriores discos, "Ruina" y "Todo mal!" porque tenían un sonido con el que no estábamos nada contentos y mezclarlos en uno, que se titulará 'Todo segue mal'", afirma Antón Rey (gaita).

El verano anterior, la banda, que completan José Sánchez (guitarra solista), Edu Aguirre (batería), Marcos Seamus (bajo) y Miguel Algibay (guitarra rítmica), fue elegida para actuar con Tequila en su vuelta a los escenarios, en el concierto que abrió las fiestas de Pontevedra, una experiencia que califican de impresionante y que sirvió para que grandes festivales de música comenzaran a interesarse por ellos. Todo esto se ha quedado en un impás como consecuencia de la pandemia. "Nos fastidió bastante porque detrás de todo esto hay mucho trabajo, pero ahora, por primera vez, tenemos tiempo para componer y es lo que estamos haciendo", afirma el batería.

Ante tiempos tan inciertos, toca que adaptarse, según José Sánchez. "Si no se puede tocar -expresa- hay que buscar otras ocupaciones: componer, grabar. No quedarse parados porque si no, nos dormiríamos".

Así, para evitar caer en el adormecimiento, la banda prefiere seguir trabajando para llenar de nuevos temas sus conciertos y sonar mejor, a la espera de que la situación sea más propicia para la música en vivo el próximo verano.