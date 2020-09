El teatro gallego celebra en octubre en Santiago su primer congreso internacional

La Cidade da Cultura de Santiago acogerá del 7 al 10 de octubre el I Congreso Galego do Teatro. Aplazado desde marzo por la pandemia, la Academia Galega do Teatro organiza un evento que mantiene, con ligeros cambios, el programa que estaba previsto. Bajo el lema "Co 2030 no horizonte", su principal objetivo es crear un plan estratégico y una ley del teatro en la próxima década.

Además, a través de mesas redondas, comunicaciones y sesiones plenarias, analizará el pasado y el presente del teatro gallego desde una perspectiva académica que contribuya a un mejor conocimiento del sistema teatral en Galicia. Asimismo, el congreso busca diseñar, a través del debate, los principios teóricos que deben guiar la creación de un plan estratégico y de una legislación que ampare tanto la creación como la distribución escénica. De esta manera, se trata de equilibrar las perspectivas académica y política para diseñar el futuro.

La organización señala que se tomarán todas las medidas sanitarias necesarias para garantir la seguridad frente al Covid-19. Así, apunta que se compaginará la asistencia presencial y virtual aunque podría ser solo a través de internet si las circunstancias lo requieren.