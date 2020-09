The Wild retorna este fin de semana a Vigo con un protocolo específico

El festival sostenible The Wild regresa este fin de semana, los días 5 y 6 de agosto, al Parque forestal de San Miguel de Oia y lo hará con un protocolo anticovid y un programa pensado para disfrutar del cine, música, actuaciones para el público infantil, charlas y otras actividades.

Para garantizar la seguridad, han reducido el aforo drásticamente. Las entradas se pueden comprar en la web del festival, thewildfest.com. El tique para el sábado cuesta diez euros y si se pretende acampar asciende a 13. El domingo, la entrada será gratuita.

El sábado actuarán Arizona Baby, Terbutalina, Escuchando Elefantes, The Broke, además de Blues do País, Ex Hedera, Ollo Lóstrego y Cé Orquestra Pantasma.

Las charlas versarán sobre la bioconstrucción, la passive house y la ecohuerta, a través de diversos expertos, el sábado, mientras que el domingo se trataá sobre los productos ecológicos.

También hará un espacio para la artesanía y para "Arte no queimado", una propuesta de land-art que espera tener la colaboración del público.

Por otra parte, la séptima edición del Festival Mar de Mares presentada ayer en A Coruña se celebrará los próximos 24 a 27 de septiembre con alguna actividad en octubre y pondrá el foco en la emergencia climática y la necesidad de cuidar el planeta.La Fundación Paideia acogió la presentación del festival, marcado este año por el covid-19, informa la organización.

"Desde que comenzó la pandemia estamos viendo cómo los océanos se vieron gravemente afectados por el uso abusivo de desinfectantes y por la invasión de guantes, máscaras y otros desechos generados para salvaguardar la salud", señaló Merce Carballo, codirectora del evento.

En su opinión, esta situación generada por el Covid "no debería ser incompatible con el cuidado del medio marino", y por ello Mar de Mares debatirá sobre las soluciones ambientales e iniciativas activistas que marquen el camino contra el cambio climático y hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible 2030.