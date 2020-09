El festival de Sitges rinde homenaje a David Lynch

Lynch, en un fotograma de su cortometraje 'What did Jack do?'.

Tras un (gran) primer avance del pasado julio, ayer se dio a conocer el resto del programa del próximo festival de Sitges, que se celebrará entre el 8 y el 18 de octubre en un formato híbrido, entre presencial y on line. Los amantes del género fantástico podrán elegir entre acudir a las salas habituales del certamen o disfrutar de unos 60 títulos (la mitad del programa) en la plataforma de contenidos on line Shift72.

Esta última remesa de títulos incluye un par de clásicos como El imperio contraataca y la reivindicable Flash Gordon, en ambos casos con la excusa de su 40º aniversario. También cuatro décadas ha cumplido El hombre elefante, cuya versión restaurada en 4K clausurará esta edición. Su genial director, David Lynch, recibirá un Gran Premi Honorífic del festival de Sitges. Por desgracia, no vendrá a recogerlo, pero nos conformamos con un vídeo del maestro grabado en ese taller donde pinta y desde donde da el parte del tiempo.

En la sección oficial competitiva, a ganchos ya anunciados como Train to Busan 2: Peninsula, Sputnik, Relic y La vampira de Barcelona se unen ahora títulos como el thriller de alta tecnología Possessor, de Brandon Cronenberg; Wendy, la singular reelaboración de Peter Pan a cargo de Benh Zeitlin, autor de Bestias del sur salvajes; el estreno mundial de Baby, de Juanma Bajo Ulloa, o la nueva locura absurdista de Quentin Dupieux, Mandibules.

En la competición del festival de Sitges se estrenarán mundialmente títulos de ciencia ficción como Le dernier voyage de Paul W.R., de Romain Quirot, y The Superdeep, de Arseny Sukhin, o la aventura fantástica Archenemy, de Adam Egypt Mortimer (Daniel no es real), sobre un héroe de otra dimensión que va a parar la Tierra, donde sus poderes no funcionan. Ya en la sección paralela Noves Visions, podrán verse Last words, de Jonathan Nossiter, fábula preapocalíptica con Nick Nolte y Charlotte Rampling; el terror de peluquería The stylist, de Jill Gervargizian, o también Saint-Narcisse, del provocador director queer Bruce LaBruce.