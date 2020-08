Luis Rodríguez: "Estamos aprendiendo a ver la emoción en las miradas"

El verano de la pandemia ha trastocado los planes de todos, pero en mayor medida de la actividad cultural, que está volviendo con cuentagotas, así lo cuenta Luis Rodríguez, guitarrista de León Benavente, grupo que se adapta a nuevos escenarios y que va tocando "en la medida de las posibilidades" que les ofrecen.

-Su último disco se titula "Vamos a volvernos locos". ¿Quién se ha vuelto más loco, el mundo en general, o cada uno a nivel individual?

-El mundo somos nosotros. Hay gente que se volvió loca y otros que lejos de eso, cogieron el toro por los cuernos y trataron de esforzarse más, como la gente que se ha puesto a organizar conciertos de forma segura e impecable. Cada uno lo habrá afrontado como ha podido. En nuestro caso, como grupo, seguimos trabajando 24 horas desde casa, pensando cosas y volviéndonos también un poco locos. Lo que sería terrible sería estar parado, conforme, sin estímulos, eso no creo que sea divertido.

-En el grupo participan todos en el proceso de composición y creación de las canciones. ¿Cómo consiguen quedar todos contentos con el resultado?

-Realmente no lo sé muy bien. Intuyo que tendrá que ver con que los cuatro tenemos una visión muy parecida de lo que queremos y, sobre todo, lo que no nos gusta. Eso hace que rápidamente haya consenso. Personalmente, ese es uno de los valores del grupo y lo aprecio bastante porque siempre hay una visión por encima de nosotros y que se fija en la canción.

-¿Qué le ha enseñado el confinamiento?

-No hay cosa más práctica que estudiar. Y yo he estado estudiando para hacer música con cacharros nuevos, sintetizadores, etc. Fue un momento en el que imagino que todos aprovechamos para meter mano a las cosas que teníamos pendientes. Me dio tiempo para pensar las cosas de otra forma. Es cierto que miras más para ti por dentro, esas cosas que creías imprescindibles te das cuenta de que no lo son.

-¿Fue un periodo creativo?

-Tener internet y poder conectar con el resto del grupo hizo que quedáramos como lo hubiéramos hecho en el local. Fuimos probando cosas pero sin llegar a hacer composiciones cerradas, aunque sí avanzando ideas para que luego cuando nos juntemos los cuatro, tener algo que proponer. Quedamos varias veces para jugar, sin presión. El mundo estaba parado y queríamos jugar haciendo música. Fue divertido.

-¿Y nacieron cosas interesantes?

-Eso habría que verlo con más tiempo, pero siempre salen cosas. A lo mejor no es una idea musical pero sí un tipo de proceso. Siempre se puede sacar algo positivo cuando te pones a trabajar. Alguna melodía que se viene a la cabeza un día de confinamiento seguro que habrá por ahí. Pero de momento son apuntes que luego, cuando nos juntemos los cuatro en el local, habrá que ver si funcionan y tienen interés.

-Su primer concierto tras el confinamiento lo celebraron en el Camp Nou. ¿Cómo fue?

-Fue bastante emocionante. Llevábamos muchos meses sin tocar y fue mágico. Por encima de las mascarillas y el aforo hay algo que se mantiene, y es la conexión de un músico tocando frente a gente que le está escuchando. Gente sintiendo cosas que a su vez mueven al músico. A pesar de que no se podía bailar, la gente movía los brazos y se notaba un pulso muy emocionante. En todos los conciertos que ya hemos dado siempre ocurre eso.

-Cómo artistas, ¿cómo podrían darle trucos al público para que disfruten del concierto a pesar de los elementos de seguridad?

-Lo que hay que ser es consciente de la situación. Tenemos que asumir los comportamientos que se nos exigen para poder acudir a estos eventos. La gente debe tratar de mantener la compostura. Hay veces que no se pueden levantar ni del sitio, pero yo lo que recomendaría es que lo den todo con los brazos.

-¿Qué leen en la mirada del público?

-En los directos somos muy de interactuar con el público y de alimentarnos con su energía. Ahora solo tenemos los ojos y estamos aprendiendo a ver la emoción en las miradas.

-¿Cómo les afectaron llas cancelaciones de los festivales a última hora?

-Las cancelaciones con tan poco tiempo son siempre un desbarajuste en cuanto a organización. Nosotros trabajamos con un equipo de personas que hay que coordinar y quienes también tienen que agendarse con su trabajo. No conviene con tan poco tiempo porque no tenemos capacidad de reacción.

-Son un grupo que solía recorrerse grandes festivales de verano. ¿Qué se les ha ofrecido durante estos meses?

-Este verano es el verano de la pandemia y estamos intentando tocar en la medida de nuestras posibilidades, siempre en sitios con medidas de seguridad correctas. Íbamos a tener un montón de festivales, de los que alguno se han cancelado y otros se han pospuesto. Las expectativas fueron variando. Al principio creíamos que solo se iban a cancelar unos pocos, luego llega un momento en el que crees que no vas a volver a tocar hasta dentro de dos años. Por ahora, vamos viendo las posibilidades y ya veremos lo que pasa en los próximos meses. Todo es muy cambiante y es complicado tener expectativas, hemos pasado por el todo y por la nada. Pero ya no es solo la música, es la vida, los negocios, las salas de conciertos... Es una catástrofe para todos.

-¿Cuál es su hoja de ruta?

-Seguir viéndonos, tocando todo lo que nos dejen, siempre con seguridad. Hacer música, que es lo que nos da la vida, y nos apasiona. Veremos qué pasa en la sociedad y que podemos hacer nosotros. Podemos pensar en un disco, en tocar de otra forma? Lo que es seguro es que vamos a seguir.