"Puedes pensar que quien sufrió bullying está destinado a no ser feliz; es mentira"

A través de sus letras, hemos querido flotar, volar, "avanzar valientes dejándolo todo atrás", "prender fuego a todos los recuerdos" malos y reflexionar sobre "los espejismos que nunca llegan a encontrar la luz". Miss Caffeina es lírica con motivos, con la emoción en el ARN de cada una de las moléculas de sus notas. La banda cumple diez años y en septiembre reedita su primer disco en vinilo. Este fin de semana hacen parada en Vigo para dos conciertos en el Auditorio Mar de Vigo. El TerraCeo para el viernes tiene las entradas agotadas. El del sábado en la sesión vermut aún tiene algún hueco. Su voz y compositor, Alberto Jiménez, habla con nosotros de su misión en la vida y de cómo ha superado la huella del bullying que sufrió desde niño por querer ser auténtico.

-¿Se encuentran cómodos con los nuevos formatos de conciertos de este verano atípico?

-Lo llevamos mejor de lo que pensamos porque si nos dijeran hace dos meses que íbamos a hacer conciertos no nos lo creeríamos. Cuando se empezaron a cancelar todos los festivales y directos programados, pensamos qué podíamos hacer. Surgió la posibilidad de hacerlos así, en formato reducido, y pensamos en hacer algo más acústico y tranquilo. Creo que hemos acertado. Lo estamos pasando genial a pesar de ser un poco extraño al principio. Se nota la ilusión de la gente por retomar el ir a conciertos.

- En la canción "Cabaret" del primer disco, cantaba a la soledad y la insatisfacción, ¿tras diez años, ha quedado eso atrás?

-Las canciones son el reflejo de quien eres en cada momento. Los cuatro no somos las personas que éramos hace diez años, ni de coña. En aquella época, hablábamos de algo que pertenecía a un momento en concreto. Con el paso del tiempo, hemos ido disfrutando más de todo. Diría que ahora estamos mejor que nunca en la escena e industria.

- En el nuevo disco, habla de la misión en la vida, ¿cuál es la suya?

-Buff... Creo que la misión en la vida de todo el mundo es, por lo menos, ser feliz. Esto engloba muchísimo. Puede ser por relaciones familiares,sentimentales, por sentirse realizado en el trabajo... No se consigue todos los días a todas horas pero se intenta rozar.

- Esa lucha por ser feliz, ¿es difícil para usted después de lo que ha pasado o tiene paz con los monstruos del pasado?

-Cualquier persona que haya pasado por una situación difícil de este tipo como el bullying que trata la canción "Reina" es difícil manejarlo. Cuando te pasan cosas cuando tu personalidad no está formada, no tienes herramientas para sobrellevarlo o decir que es una parte de la vida. A medida que te haces mayor, lo ves todo en la lejanía y te das cuenta de que esa es tu vida y que tienes dos opciones: lamentarte el resto de la vida o perdonar y vivir con ello. Cuando hablo de perdonar, no hablo de olvidarlo sino de pensarlo de otra manera. Es difícil. Cuando ves o lees casos de gente que sufrió acoso sea bullying o maltrato, puedes pensar que esa persona está destinada a no ser feliz nunca; pero a mí me gustaría mandar un mensaje de que eso es mentira. Puedes haber pasado un momento traumático en tu vida y ser muy feliz en el futuro. Ese es el mensaje de la canción y el que intento aplicarme a mí mismo.

- ¿Usted ha vuelto a su colegio para hablar a los niños de hoy del acoso que sufrió?

-No lo he hecho pero me encantaría. Sí he participado en campañas de apoyo a la gente que sufre bullying pero no de una forma directa de sentarme con ellos y explicarles. Es algo que me gustaría pero se tendría que hacer desde arriba, lo que ha creado mucha polémica porque algunos partidos no han estado de acuerdo en ir a los colegios para este tipo de cosas. Yo mando un mensaje positivo de que todo mejora. Pero igual habría que hablar más con padres, profesores y gobierno.

- "Reina" tiene su versión en portugués. ¿Qué le animó a usar la lengua de Mário de Sá-Carneiro?

-Pues, yo estoy casado con un portugués. Llevo con él 11 años y tengo una relación con el país y el idioma muy intensa pero hasta hace dos no empecé a estudiarlo, a aprenderlo. Empecé a traducir algunas canciones pero vi que quedaba muy bien. La canté en uno de los directos del confinamiento y le gustó tanto a la gente que decidí grabarla.

- ¿La tocarán en Vigo?

-No lo había pensado pero podría ser bonito; aunque a lo mejor la gente no se sabe la letra.

- Grabaron con Iván Ferreiro una versión de "Oh sana". ¿Qué supone este músico para ustedes?

-Ser fan de Piratas e Iván y acabar cantando una canción con él, imagínate. Cuando conocí a los integrantes de Miss Cafeína éramos todos muy seguidores de Piratas. Tener la oportunidad de cantar una canción que has escrito tú con un ídolo tuyo es un honor. Además, es muy divertido tratar con él. Nos encantaría cantarla con él en el concierto.

- ¿Para cuándo temas nuevos?

-Hemos compuesto poco durante el confinamiento porque en él estuvimos desde pegadosa la tele para ver qué pasaba a hacer pan. Algunas canciones hay. Tras esta gira acústica, nos gustaría parar un poco, ver cómo se desarrolla el Covid.