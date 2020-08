"Tenet", la salvación de Hollywood

Sobre todo desde que tomó las riendas del universo Batman en una ambiciosa trilogía, el director Christopher Nolan ha sabido convertir sus nuevas obras en acontecimiento cultural. Cada una ha sido más grande, o grande de manera diferente, a la justamente anterior, además de novedosa en su género o subgénero. En tiempos en los que la marca es estrella, y no tanto actores ni directores, es un raro caso de cineasta cuyo nombre reconocen toda clase de públicos.

El estreno, ayer, 25 de agosto, de su último blockbuster de autor, Tenet, ya habría sido considerado un Gran Evento en la Vieja Normalidad. Pero todavía es más evento en las circunstancias actuales: en mitad de una pandemia global que ha remitido lo suficiente para que empiecen a reabrir los cines y la taquilla internacional, como el público, pueda volver poco a poco a la vida. Es el primer gran estreno posconfinamiento. La película que, confía Hollywood, hará al público recuperar el hábito de pasar dos horas o más en una sala oscura con desconocidos.

Los cines empezaron a reabrir en Asia a finales de abril y en Europa desde principios de mayo; en España, el día 25 de dicho mes, para ser precisos. Pero en Estados Unidos, donde aún han tenido más problemas para aplanar la curva del virus, las principales cadenas no empezaron a abrir hasta el pasado día 20. No todos los estados han permitido la reapertura, solo cuarenta y tres; entre ellos no está California, centro de la industria cinematográfica.

Algo como Tenet, así de grande y esperado, será rareza esta rentrée. La mayoría de grandes estrenos se han pospuesto a finales de año o, sobre todo, el 2021. El primero en sufrir un retraso importante fue Sin tiempo para morir, el 25º título de James Bond: ya en marzo se anunció que saltaba del 9 de abril al 20 de noviembre.

Con el objetivo de sufrir el menor número de perdidas, Paramount movió Un lugar tranquilo II de marzo del 2020 a mayo del 2021, y Top Gun: Maverick de este diciembre a julio del 2021. Sony se ha guardado para un 2021, quizá, ojalá, más seguro, todos sus títulos importantes del 2020, como Cazafantasmas: Más allá, Morbius, Peter Rabbit 2: A la fuga o la esperada adaptación del videojuego Uncharted con Tom Holland.

Mientras no había pantallas disponibles globalmente, algunos estudios optaron por ofrecer títulos sonados como alquiler digital a precio prémium. Fue la estrategia de Universal en Estados Unidos con Trolls 2- Gira mundial, que le salió redonda: casi 100 millones de dólares de ingresos en las tres primeras semanas.

De forma similar y similarmente polémica, Disney estrenará Mulan el 4 de septiembre como alquiler digital en los territorios donde funcione su plataforma Disney+; curiosamente, uno de ellos no es China, el segundo mercado más grande del mundo y país originario de la leyenda de Mulan.

Firme defensor de la experiencia cinematográfica en sala, Nolan habría considerado el fracaso de su vida que Tenet se viera primero en casa. O que lo hiciera mucho más tarde de la fecha inicial prevista y los secretos de su último puzle de acción acabaran saliendo a la luz antes del estreno. Finalmente, tras varias cortas prórrogas, su película solo llega poco más de un mes después de lo esperado inicialmente: en lugar del 17 de julio, el 26 de agosto.

Eso para los espectadores de España y buena parte de Europa; llegado el fin de semana, estará disponible en más de cuarenta países, incluyendo algunos de Asia. Pero, curiosamente, hasta la próxima semana no llegará a Estados Unidos y China, hasta nuevo aviso los dos mercados principales.

No es la primera vez que un gran blockbuster se puede ver antes en Europa que en Norteamérica: pasó en el 2012 con Los Vengadores o en el 2018 con Aquaman. Pero no deja de ser una rareza. El Covid-19 y su curva parece estar cambiando el modo de lanzar los estrenos al mundo y quizá, más pronto que tarde, el mercado estadounidense podría dejar de señalar lo que es un éxito y lo que no.

Probablemente ni siquiera Tenet vaya a remediar, sea como sea, las graves pérdidas de la taquilla global durante el 2020, que se calcula podrían ser del 60% respecto al 2019. A mediados de marzo, según los datos de The Hollywood Reporter, ya se habían perdido 7.000 millones de dólares. Pero, ¿y si fuéramos todos a ver Tenet no una, sino dos o tres veces? Desde luego, el nuevo laberinto urdido por Nolan admite múltiples visionados sin problema y sin aburrimiento.