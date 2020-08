Karina, a los 73 años, se reinventa: de intérprete a "instagramer"

Karina, sí, la de El baúl de los recuerdos y Las flechas del amor, la mujer que representó a España en el Festival de Eurovisón de 1971, donde quedó segunda con En un mundo nuevo, se ha convertido, sin ella buscarlo, en todo un fenómeno en Instagram en este año extraño. Después de proclamarse como la musa de las mascarillas y ser carne de memes a partir de su espontáneo y divertido vídeo con su canción, ayudándose de un abanico, en la que instaba a su uso y a mantener la distancia social, "porque otro confinamiento no, no, no, por favor", sigue acudiendo a su cita habitual con sus instagramers, muchos desde el otro lado del Atlántico, a comentar su día a día.

En una entrevista con "El Español", la cantante jienense, de 73 años, asegura además que el apoyo de tanta gente anónima ha sido vital para levantarle el ánimo. "A mí los vídeos me han ayudado a no caer en una depresión. Me han distraído mucho, y la gente se ha divertido".

La cantante ha abierto una pantalla digital desde su casa, con sus fotos y recuerdos colgados en la pared, para proclamar esta semana: "Queridos amigos. Estoy muy contenta y muy agradecida por tantos mensajes tan bonitos y tantos vídeos como me llegan. Me hacéis rejuvenecer. Esa es la verdad. Había una película que se llamaba así, pues así me siento yo".

Proyectos

Karina informaba además de que no puede contar nada acerca de los nuevos proyectos televisivos que le rondan. "Quería daros una sorpresa, pero no va a poder ser. Lo siento muchísimo porque las cosas no están firmadas. Son proyectos preciosos para televisión, pero no lo puedo decir porque si se caen, ¡ay!, entonces cómo se levantan"" Su última actuación fue a primeros de marzo en el carnaval de Las Palmas.

La cantante no esperaba tanta repercusión con esta nueva faceta suya. "Empecé a hacer los vídeos, primero por distraerme, porque estaba muy agobiada sola en casa, y también para dar ánimo a la gente mayor, que ha sido la más afectada por todo esto". Además, está muy concienciada con la necesidad de seguir las normas sanitarias. "Yo quiero cuidarme, soy población de riesgo.. Hay que ser responsable".