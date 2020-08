"'Antidisturbios' plantea los límites entre la seguridad y la violencia"

La actriz Viky Luengo encabeza el reparto de "Antidisturbios", una serie de Movistar+ dirigida por Rodrigo Sorogoyen que se estrenará el próximo 26 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Será la primera vez que el certamen acoja el estreno de una serie completa en el Auditorio Kursaal en su sección oficial.

- ¿Está emocionada por este estreno?

-Tengo muchísimas ganas e ilusión. El proceso del proyecto ha sido muy bonito, pero también muy duro, los cuatros meses de rodaje han sido muy intensos. Estoy muy orgullosa de la serie que hemos hecho y tengo muchas ganas de que la gente la vea.

- ¿Cómo ha sido rodar con Sorogoyen, uno de los directores más aplaudidos del país?

-Ha sido un lujo, es uno de los mejores directores del país. He trabajado con una comodidad y confianza plena. Es un diez en dirección de actores:? nos escucha, se interesa por nosotros, nos acompaña. Además, te da liberad y confianza para crear con él. Tiene una sensibilidad y un talento desbordante, es un tío muy inteligente. Es un gran capitán de barco, un líder desde la sabiduría. Es muy fácil trabajar con él.

- ¿Qué puede adelantar de su personaje, Laia Urquijo, que se enfrenta al universo eminentemente masculino de la policía antidisturbios?

- Laia Urquijo es una mujer que trabaja en el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Le encargan investigar si en un desahucio ha habido exceso de violencia policial o mala praxis. Se va obsesionando con esta investigación para descubrir la verdad. El sentido de justicia es muy importante para ella, que es muy racional, muy inteligente y ambiciosa. Está dispuesta a todo para llegar al fondo de la cuestión.

- ¿Cómo se ha preparado para interpretar al personaje?

-Además de charlando mucho con los guionistas -Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña y Eduardo Villanueva- y de la preparación física que hicimos todos los del reparto, me encargué de investigar el procedimiento real de estos equipos. Me leí el libro Asuntos internos de José Cabezas y conseguí reunirme con gente cercana a estos grupos.

- ¿Qué debates ofrecerá la serie 'Antidisturbios'?

-Es una serie ambientada en un cuerpo policial que presenta los dilemas humanos que pueden surgir en un contexto de un furgón de antidisturbios: qué estás dispuesto a hacer para llegar a la verdad, cómo se lidia este trabajo con la familia? También reflexiona sobre el límite entre la seguridad y la violencia. Es la historia de la confrontación de los conflictos, ambiciones y luchas personales de sus personajes.

- Los límites entre la seguridad y la violencia es un debate que se ha puesto sobre la mesa en algunos de los últimos episodios de la historia reciente de España.

-La serie no puede llegar en un momento más idóneo.

- En mayo estrenó la serie 'Madres' en Amazon Prime Video, a principios de año llegó a Madrid con 'Como una perra en un descampado', antes del estado de alarma estaba rodando la película 'Chavalas'... ¿Está en uno de sus mejores momentos?

-Estoy muy contenta. Este 2020 está siendo horroroso a nivel social, económico y de salud, pero profesionalmente estoy agradecida, feliz y orgullosa. Pronto empezaremos a rodar El sustituto, una película de Óscar Aibar. También estoy con los ensayos de "Principiantes", una adaptación teatral de los relatos de Raymond Carver. La gira arrancará en febrero, pero por el tema de la Covid-19 todo se cierra muy poco a poco.

- La cultura ha sido de vital durante el confinamiento, pero, ¿se tuvo que lanzar la campaña 'La cultura es segura' para que se permita que teatros, cines y auditorios permanezcan abiertos y activos?

-La cultura nos ha salvado a todos durante el encierro. Si no hubiera sido por las películas, los libros o la música, los conciertos online, hubiera sido todo mucho más complicado. Es una lástima que después de esto vuelva a estar infravalorada. Pero esto viene de lejos en este país, y no cambiará hasta que no cambie la educación. Es triste pero es así. Yo tengo mucha esperanza y espero que no se vuelva a parar todo otra vez, porque hay gente pasándolo realmente mal.