Nueve series imprescindibles para fans del crimen verdadero

Lejos de desintegrarse y diluirse, la fiebre por los crímenes reales que despertó el podcast "Serial" sigue viva y dando pie a múltiples propuestas ficcionadas o documentales. La semana pasada llegó a Netflix la segunda temporada de "Dirty John", sobre el ama de casa homicida Betty Broderick; el jueves se estrenó en Starzplay "White House Farm murders", basada en el caso real de un asesinato múltiple en Essex en 1985, y el lunes arranca en HBO "El juramento", docuserie sobre la organización tipo secta NXIVM. Repasamos estos y otros absorbentes títulos del género true crime ('crimen verdadero') que han llegado este 2020.

| "La mente de un asesino: Aaron Hernandez". En junio de 2013, Aaron Hernandez dejó de ser conocido y celebrado como estrella del fútbol americano para ocupar titulares como posible ejecutor de un conocido suyo, Odin Lloyd, que por entonces salía con la hermana de su novia. Dos meses después, el exreceptor de los New England Patriots era declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No cumplió la condena completa: se ahorcó en su celda en abril del 2017. La miniserie de Geno McDermott es una inmersión en la historia personal y la psicología de un hombre torturado, de doble o triple vida, incapaz de asumir su propia homosexualidad y metido en secreto en toda clase de crímenes. Disponible en Netflix.

| "Juicios mediáticos". George Clooney y David Gelb ('Chef's table') producen esta serie sobre juicios emblemáticos y el papel de los medios en los veredictos. En el primer episodio se recuerda una historia hace poco recuperada también por Visibilidad: LGTBI en la televisión: la del hombre gay asesinado por el conocido teóricamente heterosexual al que confesó su amor en "The Jenny Jones show", precedente de "El diario de Patricia". Después, "Juicios mediáticos" aborda el caso del "Justiciero del Metro de Nueva York", aparente inspiración para cierta escena del "Joker" de Todd Phillips, o el del inmigrante guineano, Amadou Diallo, abatido en el Bronx por los 41 disparos de cuatro policías que fueron absueltos de toda responsabilidad criminal. Disponible en Netflix.

| 'Jeffrey Epstein: asquerosamente rico'. Este repaso a la vida y crímenes de Jeffrey Epstein, el gestor de fondos que tejió una red piramidal de abuso sexual a mujeres jóvenes y menores, es una de las experiencias televisivas más inquietantes de los últimos tiempos. La directora Lisa Bryant parte del libro homónimo de James Patterson y John Connolly para desentrañar su sistema de captación (muchas de las víctimas ofrecen crudos testimonios) y trazar un mapa de las conexiones de Epstein con magnates, presidentes, príncipes e intelectuales. A principios de julio, poco más de un mes después del estreno, su rica cómplice Ghislaine Maxwell fue arrestada por cargos de abuso sexual. Disponible en Netflix.

| "Misterios sin resolver". Shawn Levy, productor y, a veces, director de "Stranger things," está detrás de este reboot de un programa de los 80-90 en el que se recreaban e investigaban tanto crímenes reales como fenómenos paranormales. Esta nueva versión no tiene a un anfitrión del carisma de Robert Stack, pero su narrativa inmersiva funciona a la perfección y sus historias embrujan. Sobre todo, la de Rey Rivera, el hombre que fue hallado muerto bajo un misterioso agujero en el techo del Belvedere Hotel de Baltimore. O la de Alonzo Brooks, joven de 23 años que nunca volvió de una fiesta en una granja de la Kansas rural; su caso fue reabierto recientemente por el FBI. En honor al original, no falta en la primera remesa un asunto de ovnis. Disponible en Netflix.

| "El asesino sin rostro". En 2013, Michelle McNamara empezó a trabajar en un libro sobre el no demasiado conocido asesino del Golden State, violador en serie (de más de cincuenta mujeres) y, después, asesino (de una decena de personas) que asoló California entre 1974 y 1986. Su obra (maestra), "El asesino sin rostro", sirvió hace dos años para arrestar al autor de los crímenes, un exoficial de policía llamado Joseph D'Angelo. Pero McNamara no vivió para ver esa captura, ni siquiera para ver su libro publicado: había muerto en el 2016 a causa de una combinación letal de medicamentos y un problema cardíaco. La serie de Liz Garbus ('What happened, Miss Simone?') es emotivo relato de una obsesión. Disponible en HBO.

| "Dirty John". La primera temporada de 'Dirty John', basada en el podcast de igual nombre, contaba la historia real de una mujer en busca de amor y el timador que no sabía en qué familia se metía. La segunda aborda el caso de Betty Broderick, ama de casa de la alta sociedad californiana de los ochenta que mató a su exmarido y la segunda esposa de este mientras dormían. La creadora de la serie, Alexandra Cunningham, discípula del gran Steven Bochco, ha querido ir más allá del titular amarillista y tratar de entender no solo psicológicas, sino también sociales y domésticas, que pudieron llevar a Broderick a ese extremo. Amanda Peet brilla quizá como nunca en el rol protagonista. Disponible en Netflix.

| "White house farm murders". El 7 de agosto de 1985, cinco miembros de la familia Barber (unos padres, su hija adoptiva y los gemelos de seis años de esta última) fueron hallados muertos en la granja White house de Essex (Inglaterra). La hipótesis principal señalaba como culpable, en un caso de asesinato y suicidio, hacia la propia hija adoptiva, Sheila, que sufría de esquizofrenia, pero había algún agujero en esa teoría. "White House farm murders" reconstruye la turbadora historia del modo más serio posible, tanto a nivel de documentación como de tono; es casi solemne en su rechazo de cualquier sensacionalismo. Stephen Graham capitanea un imponente reparto como el gruñón inspector galés al frente de la investigación. Disponible en Starzplay.

| Los juicios de Gabriel Fernández. "Este programa incluye imágenes y diálogo relativo al maltrato infantil que podrían ser perturbadores para los espectadores", avisa un mensaje al principio de esta serie del veterano Brian Knappenberger ('La historia de Aaron Swartz. El chico de internet'). Y avisa bien. Es tan importante como doloroso conocer la historia de Gabriel Fernández, el niño de ocho años que fue torturado y asesinado por su propia madre y padrastro. Como descubrió la investigación periodística aquí reconstruida, ese desenlace se habría podido evitar si el departamento de Servicios Sociales del condado de Los Ángeles no hubiera fallado al chico tan calamitosamente. Los juicios de Gabriel Fernández es una historia de abuso familiar y no menos lamentable negligencia criminal. Disponible en Netflix.

| T"El juramento". El tándem formado por Jehane Noujaim y Karim Amer, nominado al Óscar en el 2013 por "The square", sobre la revolución de la plaza Tahrir, se introduce en esta serie en los entresijos de NXIVM, organización dedicada al crecimiento personal tras la que se ocultaba una sociedad secreta de esclavas sexuales. Allison Mack, actriz de "Smallville", fue famosamente segunda a bordo de su líder, Keith Raniere, que espera sentencia por múltiples cargos, entre ellos crimen organizado y tráfico sexual. Noujaim y Amer han conseguido testimonios de miembros y exmiembros, entre estos últimos actrices como Sarah Edmondson y Catherine Oxenberg. Desde este lunes, día 24, en HBO.