Sofia Coppola estrenará en la plataforma en directo de Apple su próxima película

Apple estrenó este pasado miércoles el tráiler de la próxima película de Sofia Coppola, "On the Rocks", que se emitirá en la plataforma de streaming, en directo, del gigante tecnológico y contará con Bill Murray, Rashida Jones y Marlon Wayans como protagonistas.

El nuevo proyecto de la directora de "Lost in Translation" forma parte de las apuestas de Apple para la próxima temporada en su impulso dentro de la industria audiovisual, que ha incluido esta cinta del premiado estudio independiente A24 ("Moonlight", "Lady Bird", "Uncut Gems").

"On the Rocks" se estrenará durante el próximo mes de octubre y está protagonizada por Rashida Jones ("The Office"). La actriz estadounidense interpreta el papel de una joven madre con dudas sobre su matrimonio que se encuentra con su impulsivo padre en Nueva York para conocerse de nuevo y comprobar las diferencias ante las relaciones entre dos generaciones.

Como en anteriores ocasiones, la banda francesa Phoenix pondrá música a esta cinta con un nuevo tema que se estrenó ayer y que lleva por título "Identical", que supone el regreso del grupo a la música tres años después de su último álbum.

Tras su entrada en el streaming con Apple TV+, la compañía de la manzana se está mostrando cada vez más activa en el mundo del cine y recientemente estrenó "Greyhound", cinta protagonizada y escrita por Tom Hanks. Se trata de una de las grandes producciones de este verano que no ha podido proyectarse en cines por la pandemia.

Además de este estreno de Sofia Coppola, la empresa, que desde ayer vale dos billones de dólares en bolsa, llegó a un acuerdo con Paramount para abordar conjuntamente "Killers of the Flower Moon", la nueva película de Martin Scorsese ?-con quien también firmó a principios de mes un acuerdo global la compañía- y que contará como protagonistas con Leonardo DiCaprio y Robert de Niro.

En el plano televisivo, en su primer año en el negocio, el gigante de la manzana ha logrado desembarcar en los galardones más importantes de la pequeña pantalla. En total, Apple ha logrado un total de 18 nominaciones. Sin embargo, aún está lejos de las 160 del competidor estrella en la era actual, Netflix.