Beda Docampo Feijóo: "Me gustaría rodar en Galicia; a ver si se anima algún productor local"

El cineasta y guionista gallego Beda Docampo Feijóo (Vigo, 1948) acaba de estrenar la comedia "La maldición del guapo", que en los primeros días de programación en la cartelera española se ha situado entre las cinco películas más taquilleras. Formado en Argentina, adonde se trasladaron sus padres cuando él apenas contaba un año, es autor de más de 50 guiones de largometrajes. Entre ellos destaca el de "Camila", nominada al Oscar a la mejor película extranjera.

-¿Cómo está condicionando la pandemia la afluencia al cine?

-La gente no está yendo al cine como antes. Habría que alentarla a ir, porque en realidad este maldito virus se contagia por las gotitas de saliva, y en el cine nadie habla. Es un lugar superseguro. En ese marco, nosotros estamos en el top-5 de las películas más vistas. La magia del cine es más necesaria en momentos de crisis como los actuales, pero la situación que hemos vivido ha generado mucho temor.

-La película que acaba de estrenar va de timadores. ¿Cómo se inspiró en el guion?

-A mí siempre me interesó todo lo relacionado con la comedia y la picaresca. En Buenos Aires escribí una novela que era un poco excéntrica y que tuvo una gran repercusión. Se titula "Vender la pluma" y es una ficción sobre Lope de Vega a los 50 años; Lope de Vega fue un pícaro por excelencia. Yo quería hacer una película sobre la picaresca y también sobre las relaciones paterno-filiales, que es lo que se recoge en "La maldición del guapo". En concreto, cómo un mal padre se deja llevar por la adrenalina y no duda en urdir una estafa aunque perjudique a su hijo.

-¿Se están aprovechando también los nuevos pícaros de esta situación de pandemia?

-Lamentablemente, la pandemia es más una tragedia que una comedia, pero tampoco faltan los timadores que se aprovechan de esta situación; nos han vendido test falsos, o han abusado de los precios de las mascarillas. La película no tiene nada que ver, porque transcurre en el marco de la comedia.

-Por lo que se aprecia en su trayectoria, le gusta escribir y dirigir comedias.

-La comedia siempre me ha gustado mucho. Puede ser porque en la vida real procuro tener siempre un cierto sentido del humor. La vida tiene cosas durísimas, pero el sentido del humor te permite llevarlas mejor.

-Ha elaborado más de 50 guiones, además de escribir cuentos y novelas. ¿Qué se considera: un escritor que hace cine o un cineasta que escribe?

-Tengo mucha más experiencia como guionista, y he tenido la suerte de que un guion mío fue nominado a los Oscar y otro ganó un Goya? A diferencia de una novela, que es una tarea solitaria, el guion es un papel de trabajo que compartes con los productores. La dirección no tiene nada que ver, porque es un hecho colectivo; tienes que integrarte en un equipo de cincuenta personas. Un director no puede ser un autista, tiene que ser muy dialogante para permitir que todos aporten algo.

-Abandonó Vigo cuando apenas tenía unos meses, ¿mantiene alguna relación con Galicia?

-Yo me marché con un año, pero toda mi familia es gallega, por lo que ha estado siempre muy presente en mi vida. Ahora llevo dieciséis años en Madrid, pero cuando estaba en Buenos Aires vine de joven varias veces a Galicia. Además, en la capital argentina había entonces una gran colonia gallega, y en mi casa los domingos se comía pulpo a la gallega.

-¿Para cuándo el rodaje de una película en Galicia?

-Me gustaría rodar en Galicia, pero cuando trabajas en un sitio hace falta que haya un productor de ese lugar. A ver si aparece un productor gallego que pueda ponerse de acuerdo con otro madrileño, porque hoy en día la coproducción es lo habitual en este mundo del cine. De momento, tengo otros dos proyectos. Durante el confinamiento escribí el guion de una comedia, y ademá con mi socio productor tenemos los derechos de la novela de Camilo José Cela "La colmena". Esperemos que aparezca la financiación necesaria para poder llevar adelante estos proyectos.