El filme gallego "La isla de las mentiras" se estrena en julio en la plataforma Filmin

Para la guionista y directora de cine gallega Paula Cons (A Coruña, 1976), la palabra Covid-19 supone uno de los mazazos de su vida. Su nuevo filme, "La isla de las mentiras", iba a ser estrenado a finales de mayo en las salas de cine pero las restricciones por la pandemia le obligaron a rehacer los planes. Ahora, el estreno será en la exitosa plataforma online Filmin el 24 de julio, posponiéndose a septiembre la proyección en cines.

Esta pirueta permitirá a cualquiera desde su hogar visionar la película de época rodada en Galicia e inspirada en un hecho histórico, en concreto, el hundimiento del buque "Santa Isabel" en las inmediaciones de la isla de Sálvora en el año 1921. Entonces, tres mujeres lograron rescatar a 48 personas con vida. La heroicidad, sin embargo, acabaría poniéndose en su contra.

Para Cons, "la plataforma Filmin es maravillosa y, en el confinamiento, subió muchisimo su actividad. Muchos festivales la emplearon para mostrar filmes en modo online".

"La isla de las mentiras" es el primer largometraje de ficción de Paula Cons como directora, aunque previamente ha sido guionista y/o productora -alma mater, en definitiva- de proyectos como la película "Lobos sucios" o los documentales "La batalla desconocida" o "Eduardo Barreiros, el Henry Ford español".

La realizadora herculina se encuentra "luchando" para que la nueva película -protagonizada por Nerea Barros ("La isla mínima"); y Darío Grandinetti ("Hierro"), entre otros- llegue a los cines en septiembre. "Para ello, creo que es importante que la acogida en Filmin vaya bien. Mi objetivo, al menos, es que la película se vea, para lo que fue concebida, en pantalla grande, para que la gente que mantiene los cines pueda verla. Me refiero a personas de 40 años en adelante".

No obstante, reconoce que la situación actual de pandemia "nos pone a todos con la espalda contra la pared ante el riesgo de que la gente no vaya al cine y se pierda la inversión en promoción".

De momento, para comenzar a paladear la historia, se puede ver ya en YouTube el tráiler así como el vídeoclip de la canción "Sálvora". Esta ha sido compuesta por Guadi Galego (acompañada por Pablo Pascual y Pedro Pascual) ex profeso para la película en un arranque de inspiración tras verla.

"Guadi es amiga. La película, finalmente, va en castellano pero yo quería que el gallego tuviese presencia. Yo quería que la canción principal de la banda sonora fuera de Guadi. Ya cuando escuchaba "Matriarcas" me imaginaba la melodía con títulos de crédito al final de un filme; pero me parecía un lujo tener un tema suyo compuesto para este. Aún así, hablé con ella y con Pablo Pascual. Les apeteció muchísimo. Les dejé ver la película y a la hora de acabar de visionarla, Guadi me envió la letra. Me dijo: 'Me gustó tanto que ya tengo la canción.'".

El resultado es un tema poético delicado, que llega directo al corazón. Ahora, canción y película viajarán pronto, si el Covid-19 lo permite, a uno de los 14 principales festivales del cine más importantes del mundo, cuyo nombre no se puede desvelar hasta que el certamen realice el anuncio oficial.