Así nació la 'Beyoncé española'

El éxito cosechado por la artista canaria Nia Correia proclamándose este pasado miércoles ganadora del concurso de TVE "Operación Triunfo" 2020 es fruto no solo del trabajo y la ilusión de la joven de 26 años a lo largo de las semanas que duró el accidentado certamen; su historia la comenzaron a escribir en Las Palmas de Gran Canaria sus familiares.

La madre de Nia, Elisa González, y sobre todo su abuela, Mercedes Nelson, quien tuvo que hacerse cargo de criar a la actual campeona cuando la mamá de Nia, con 16 años, se quedó embarazada siendo aún soltera, son parte inseparable del triunfo. No transcurren ni dos minutos de entrevista y Mercedes ya está llorando. "Es que me emociono al recordar todo lo que hemos pasado", asegura la orgullosísima abuela secándose las lágrimas. "Para que Nia cumpliera su sueño nos sacrificamos mucho", añade esta vecina del barrio de Costa Ayala que, junto a la madre y las dos profesoras de la ganadora de OT, recuerdan la vida de quien ha sido bautizada como la "Beyoncé española".

"Desde que era una chiquilla estaba siempre cantando por casa y cuando la escuchaba me decía a mí misma que Nia apuntaba maneras", rememora su abuela, que tanto confiaba en el talento de la niña que no dudó en empezar a llamar a las escuelas de canto de Gran Canaria para buscarle una profesora a su nieta.

"Recuerdo como si hubiera sido ayer la llamada de Mercedes diciéndome que la niña era una artista y tenía que escucharla", dice Andy Marrero, la primera maestra de la ganadora de OT. "Como comprenderá, durante mi trayectoria como profesora ya me había encontrado con muchas madres y abuelas que veían en sus chiquillas unas cualidades enormes para la música. Ante su insistencia accedí a verla y me sorprendió tanto que sobre la marcha la fiché", cuenta. "Es más", añade entre carcajadas, "me acuerdo de llamar a Alexia Rodríguez [que con el tiempo tomó el relevo en la formación musical de Nia] para decirle 'mi amor, me quedo con la negrita'".

"Yo reconozco que fueron su abuela y las profesoras quienes han hecho posible que mi hija cumpliera su sueño", dice Elisa González, provocando de nuevo las lágrimas de la abuela que, según admite más tarde, tuvo que privarse "de muchas cosas" para afrontar los pagos en la academia "y que a la niña no le faltara nunca de nada".

Nia es hija única y, también, la única nieta de Mercedes y Luis González, el abuelo de la cantante, "que no puede parar de llorar de la emoción", confiesa la familia. Con su sueldo "y el dinero extra que yo iba sacando limpiando alguna casa", reconoce Mercedes, se sacrificaron "quitándonos de lo nuestro para que la niña fuera siempre bien vestida, pagar el colegio y el instituto y pudiese seguir formándose", agrega. "Mucha culpa de cómo es Nia actualmente; sencilla, responsable, humilde y trabajadora; le viene del ejemplo que ha tenido en casa", explica por su parte la actriz, cantante y docente Alexia Rodríguez, quien tomó el relevo en la formación de la triunfito grancanaria cuando Andy tuvo que centrarse en otros objetivos profesionales y personales.