La gallega Eva Barreiro, tercera en la final: "Es un orgullo, no me lo esperaba"

La joven Eva Barreiro, del municipio coruñés de Sada, resultó tercera en la final de Operación Triunfo 2020. Sus profesores la nombraron finalista entre sus siete compañeros en la gala 11, y su deslumbrante interpretación del tema People Help the People en la última gala la llevó a estar en el top 3 de los finalistas por decisión del público. "Lo afronto con mucho orgullo, no me lo esperaba para nada. Estoy muy contenta", dijo Eva durante la rueda de prensa que tuvo lugar ayer en la Academia.

La artista de 19 años reunió el 23% de los votos de la audiencia, mientras que su compañero Flavio, el subcampeón, acumuló el 33%. La vencedora indiscutible fue la grancanaria Nia Correia.

Gracias a la decisión del público, Eva también pudo cantar su single, Dumb, en el plató que la ha visto crecer desde el pasado mes de enero. "Me sentí muy privilegiada de poder hacerlo. De hecho, lo disfruté un montón", contó. Y así fue. Con un espacio vacío y sin bailarines, la gallega logró llenar el escenario con su interpretación y su voz, llevando a cabo una actuación alabada por su talento y magnetismo.

Eva definió su paso por el concurso con una sola palabra, "sentimiento", y afirmó que esta experiencia le había hecho replantearse "muchas cosas" de cara a su futuro artístico.