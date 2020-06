Kiko Matamoros insulta y hace llorar a Anabel Pantoja en 'Sálvame': "¡Pedazo de cerda!"

Todo sucedió en el programa ya acostumbrado a fuertes discusiones, mientras los colaboradores comentaban la entrevista de la exsuperviviente Elena Rodríguez en una revista del corazón cuando Kiko Matamoros hizo alusión con un comentario a la familia Pantoja. Esto provocó el enfado de Anabel quien en seguida llamó "pink", queriendo decir "pig", es decir cerdo en inglés, al colaborador. El fallo de la sobrina de la tonadillera generó una carcajada generalizada que pronto se transformó en discusión: "A los pig no les voy a responder, me parece un golpe muy feo y muy bajo", ha insistido esta.

"Si lo que me estás llamando es cerdo, para cerda tú. Como sigues, eres una cerda", gritaba Kiko Matamoros. Estas palabras calentaban un ambiente ya de por sí tenso que Anabel intentó rebajar: "Te lo he dicho de broma, en un tono de humor. Si no quieres bromas no me ataques ni a mí ni a mi familia. Si hablamos de delitos, vamos a callarnos porque hay que tener las espaldas muy limpias", añadía por su parte Anabel Pantoja.

"¿De qué me estás acusando?", le preguntaba Matamoros. "Pedazo de cerda", ha continuado diciéndole a la joven, mientras que el director del programa, David Valldeperas le pedía que cambie el tono."Mi tono es mi tono", respondía el colaborador, mientras Anabel lloraba fuera del plató.