El dúo de hip hop Run The Jewels publica la canción oficiosa del #BlackLivesMatter

Con un ya abundante bagaje de canciones que denuncian la violencia policial contra la población negra, como "American Skin (41 Shots)" de Bruce Springsteen o "Formation" de Beyonce, Run The Jewels sorprenden esta semana con un tema que parece destinado a abanderar la causa del #BlackLivesMatter.

"Estás tan atontado que ves a los polis asfixiar a un hombre como yo / Hasta que mi voz pasa de un grito a un susurro: 'No puedo respirar' / Y te quedas sentado en el sofá de casa viéndolo por la tele", rapea el venerado dúo de hip hop conformado por El-P y Killer Mike en "Walking In The Snow".

El tema constituye el sexto corte de su nuevo álbum, "RTJ4" (Warner Music), que vio la luz en los últimos días de manera inesperada y que ya ha puesto de acuerdo a la crítica especializada al referenciarlo como uno de los mejores lanzamientos del año.

En su anterior álbum, "RTJ3" (2016), Run The Jewels ya hacían suya una cita del discurso de 1968 de Martin Luther King "La otra América": "Un motín es el lenguaje de los no escuchados".

Grabado en otoño de 2019

Podría pensarse que la pareja se dio mucha prisa en incorporar esos versos que tan escalofriantemente parecen retratar el asesinato del estadounidense George Floyd por un agente de policía en Mineápolis (Minesota), el cual desató a su vez una de las mayores oleadas de protestas en EE UU. en contra de la violencia excesiva de las fuerzas de seguridad contra la población negra.

Según explicaron sus autores, los temas de su cuarto álbum se grabaron en realidad en otoño de 2019 y aludían a la muerte en 2014 en Nueva York de otro civil afroamericano, Eric Garner, a manos de un agente blanco que le sometió a una llave de estrangulamiento.

El policía entonces no fue condenado, pero la frase "No puedo respirar" de la víctima, grabada en vídeo por un transeúnte e idéntica a la que pronunció George Floyd antes de morir, imprimió fuerza al movimiento "Black Lives Matter" ("Las vidas negras importan"), que ayudó a organizar muchas protestas de los últimos años.

De cuán vivo está el debate y de cómo ha calado en la sociedad en forma de hartazgo habla el gran número de canciones que lo han denunciado en los últimos años, no solo "Walking In The Snow" o los citados cortes de Springsteen o Beyonce (que también lo trató en "Freedom").

Ahí están también "Alright" de Kendrick Lamar o "Hands Up", tema de Daye Jack en el que participaba el propio Killer Mike, pero también "Baltimore" de Prince con la colaboración Eryn Allen Kane, "Black Rage (Sketch)" de Lauryn Hill o "The Charade" de D'Angelo.