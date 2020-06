Series canceladas y renovadas en 2021

La pandemia del coronavirus ha echado por tierra uno de los momentos clave del año televisivo: la semana en la que las grandes cadenas norteamericanas dan a conocer qué series han sido renovadas o canceladas para la siguiente temporada, así como cuáles van a ser sus principales estrenos.

Un evento que este año tenía muy poco sentido ya que todos los eventos de carácter multitudinarios han sido cancelados y algunas series ni siquiera han conseguido emitir toda su temporada al completo al tener que paralizar los rodajes. Incluso algunos de los títulos que tenían que haberse estrenado este año, no han podido ver la luz y se han pospuesto.

Los estrenos de la temporada ya no comenzarán el próximo mes de septiembre, sino en enero de 2012. El panorama es que hay muy pocas novedades en la parrilla por el momento y se ha dado como una especie de aprobado general por el que, si los resultados de audiencia no habían sido muy desastrosos, se iba a renovar casi todo.

| ABC. La cadena renovó de golpe hasta once de sus series, canceló otras cinco y ya tenía previsto el final de cuatro. Hay otras tres que aún no tienen su futuro decidido. "Anatomía de Grey" se mantiene como una de las series más veteranas de la cadena y prepara una nueva entrega centrada en la pandemia. La emergencia ha coincidido con la despedida de otras series veteranas de la cadena por causas ajenas a ella y que ya estaban previstas con anterioridad. Es el caso de otro título de la factoría de Shonda Rimes, "Cómo defender a un asesino", que ha dicho adiós en su sexta entrega. También nos hemos despedido de los Pritchett y de los Dunphy tras once años de "Modern Family" y también de "Agents of Shield," que vinieron hace seis temporadas a dar la campanada con las series de superhéroes y no pudo ser. De los estrenos del año pasado ha habido resultados dispares. Mientras que "Stumptown" se convirtió en un refrescante procedimental policiaco, "Emergence" resultó ser otra de series que se desinflaba enseguida.

| NBC. Una buena parte de los estrenos de la NBC del año pasado ya se han cancelado, mientras que la otra mitad todavía está pendiente de decidir. La pandemia ha sacudido de lleno a sus producciones, entre las que se ha podido terminar por los pelos la temporada de "The Blacklist" acudiendo a la animación para poder emitir el episodio final de la séptima entrega. La cadena sigue apostando por sus títulos más veteranas, entre los que el más longevo es "Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales", que acumula ya 22 temporadas a sus espaldas. Las series de la franquicia "Chicago "siguen adelante. Entre las series de las que nos despedimos están los misterios de la chica de los tatuajes de "Blindspot", así como la comedia celestial "The Good Place".

| Fox. Hubo un tiempo en el que Fox era una de las cadenas en abierto que mejores series ofrecía. Desde la compra millonaria de la compañía por Disney parece que no hay una hoja de ruta clara para la cadena en su programación de series. El cambio en la propiedad ya se notó en las novedades del año pasado. Este año tienen la excusa de la crisis del coronavirus, pero la falta de actividad ya empieza a preocupar. Muy pocas novedades y gran parte de las nuevas series estrenadas el año pasado canceladas. Aguanta el tipo "Prodigal Son", que ha conseguido mantener el nivel. Parece mentira que a estas alturas sean "Los Simpsons" y "Padre de Familia" sus puntos fuertes.

| CBS. Algunas de las series más veteranas de la cadena se han despedido este año, como los procedimentales policiacos "Mentes Criminales" y "Hawaii 5-0" junto a "Madam Secretary," pero por lo general la programación se mantiene estable y viento en popa. Ahí están, por ejemplo, las tres series que componen la franquicia "NCIS" o "El joven Sheldon", un spin off que intenta mantener el legado de Sheldon Cooper tras el final de "The Big Bang Theory." De todos sus estrenos del año pasado, la mejor serie fue "Evil," un procedimental sobre posesiones demoniacas a cargo de los creadores de "The Good Wife" (Robert and Michelle King). Y en cuanto a sus estrenos de este año, de momento solo nos han dejado entrever alguna migaja, entre las que lo más destacable es "Clarice", una secuela del ya clásico del cine "El silencio de los corderos", de Jonathan Demme, y protagonizada por Rebecca Breeds.

| The CW. Warner tenía la previsión de hacer de "Batwoman", que sería la sucesora de "Arrow" en toda esa línea de series dedicadas adaptar los cómic de DC. Tras lograr completar la primera temporada con éxito, pese a la pandemia y haber sido objeto de la ira de grupos ultras por hacer bandera de la condición de icono LGTB de su protagonista, se ha quedado sin protagonista. Ruby Rose se marcha, en circunstancias no aclaradas, y la cadena ya busca otra actriz para su reemplazo. Por lo demás, todas las series de adaptaciones DC siguen adelante, con la incorporación de otras nuevas para sus canales de pago. Otra de las más veteranas, "Supernatural," se ha quedado sin emitir su final previsto para este año por culpa de la pandemia tras quince años en antena; mientras que la temporada final de "Los 100" acaba de llegar a España.