La TVG, "ajena" a la filtración de Irene Montero sobre el 8-M y el coronavirus

La filtración del vídeo en el que Irene Montero, en el que afirma que no va a decir en una entrevista a la ETB que la asistencia a la manifestación del 8-M en Madrid bajó por culpa del coronavirus sigue generando titulares y sumando actores a la polémica.



El último nombre que ha aparecido es el de la Televisión de Galicia. El canal autonómico ha emitido un comunicado en el que desmiente la información publicada por El Diario y en la que se señalaba que había sido el único medio de comunicación en España que pidió el bruto de la entrevista de la ministra de Igualdad.



La TVG, que como miembro de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) tuvo acceso a esas imágenes, asegura en el escrito que se mantiene "ajena" a la filtración de Irene Montero y condena el uso de las imágenes de "una entrevista sin respetar la praxis de confidencialidad comunmente establecida" entre entrevistado y entrevistador.



El ente público subraya en la nota de prensa que "la calidad de las imágenes filtradas, que circularon a su vez a través del circuito interno de la FORTA", no se corresponden con el estándar técnico con el que trabaja el canal y se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra la persona o personas que "acuse a la Corporación de ser la fuente de la filtración".





Respaldo a Irene Montero entre peticiones de dimisión

El PP pide la comparecencia de Irene Montero en el Congreso // Agencia ATLAS

El Gobierno y diversas feministas respaldaron el lunes a la ministra Irene Montero tras publicar "ABC" unas manifestaciones "off the record" en las que comentaba que el descenso de participación en la manifestación del 8-M se debió al coronavirus, por las que la oposición ha pedido su dimisión y la ha acusado de actuar con negligencia.El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha calificado los comentarios de "bastante sensatos", y ha criticado la petición de comparecencia de la ministra en el Congreso formulada por PP y Ciudadanos para aclarar sus palabras.Por el contrario, para la vicesecretaria de Política Social popular, Cuca Gamarra, y la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, los comentarios de Montero indican que conocía el "riesgo" de las concentraciones del 8M para la expansión del coronavirus.A juicio de Pastor, se ha constatado que "el Gobierno sabía que había un riesgo y por motivos políticos no puso en marcha las medidas necesarias para contener la pandemia", por lo que cree que también la Fiscalía tendrá que llamar a Montero como testigo en las causas que se instruyan para "clarificar qué sabía el Gobierno".Una opinión que comparte el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, que opina que Montero se comportó "con una gran negligencia". "Igual no está capacitada para ocupar el cargo que ejerce" y "a lo mejor se debería pensar un poquito dimitir después de lo que ha dicho", ha señalado Bal.Por su parte, Vox considera que los comentarios de la ministra confirman la denuncia de su grupo de que el Gobierno "disponía de información sobre la gravedad del virus, que la ocultó y que no adoptó medidas preventivas para impedir su propagación", según el portavoz del partido, Jorge Buxadé.