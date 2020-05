Una pandemia sin doblajes

¿Crecerán los adeptos a las series en versión original con la nueva normalidad? Además de la paralización de los rodajes, otro de los efectos que ha tenido la pandemia del Covid-19 ha sido el frenazo del doblaje al castellano de los episodios pendientes. Para los más impacientes, las plataformas han optado por ofrecer los capítulos en versión original o incluir los doblajes del mercado latinoamericano. La cuarta entrega de "The Good Fight" se ha emitido directamente en versión original, en la temporada de final de "Homeland" se quedaron sin capítulos doblados a mitad de emisión y otro tanto ha ocurrido con la quinta de "Better call Saul". Desde la semana pasada, los estudios empiezan a retomar la normalidad.

Una de las ventajas de las nuevas plataformas es que permite elegir en qué idioma ver sus series o películas favoritas. Muchos son los seriéfilos para quienes la versión original siempre ha sido la principal opción. Hubo en tiempo en que fue por pura necesidad, ya que no hace mucho había series de audiencias masivas en sus países que aquí ni siquiera llegaban. Los tiempos entre el estreno en Estados Unidos y España de una serie han conseguido ser mínimos. "Juego de Tronos" y "Lost" hicieron del estreno de cada episodio casi un acontecimiento mundial. Viendo las series sin doblaje es como uno descubre que no hay nada como disfrutar de sus voces reales.

Uno de los argumentos de los defensores del doblaje es que se hace un trabajo muy bueno en España. Efectivamente, hay actores de doblaje que son una delicia de escuchar. Algunos hasta mejoran notablemente el trabajo de los originales. Pero son las excepciones. Hay doblajes tan desastrosos que pueden arruinar una película o una serie y convertirlas en malas.

Y, normalmente, es en las series de televisión donde hay terreno abonado para encontrar lo peor. Donde las prisas se traducen en gazapos que te dejan con la mandíbula desencajada. Un ejemplo reciente fue durante la temporada final de "Juego de Tronos", cuando Lord Davos gritaba en medio de una de las grandes batallas de la temporada final aquello de "¡¡Sicansíos!!", dejando desconcertada a la audiencia. No era el nombre de ningún dragón, ni de ninguna desconocida criatura de los Siete Reinos. El personaje había dicho en inglés "she can't see us" ("ella no puede vernos") y aquí se dejo tal cual, pensando que se refería a una de esas criaturas que había mas allá del muro.

Los Simpsons

No sé en otros países, pero en España hay dos etapas muy diferenciadas de "Los Simpsons". La primera son aquellos episodios en los que hablaba la que para nosotros era la voz de Homer de toda la vida, Carlos Revilla. Tras su muerte en 2000, fue sustituido por Carlos Ysbert (quien por cierto también puso la voz a Toni Soprano en la versión española del mítico gánster de HBO). Cuando le ofrecieron el papel, confesó que se sintió aterrado pensando que el público no iba a aceptar el cambio. ¿Hay algo que te saque más de una serie con pretensiones mas o menos dramáticas que reconocer en uno de los personajes cualquiera de las voces de la serie animada de Matt Groening?

Por no hablar de series dobladas en otros estudios menos serios en las que un mismo actor pone voz a varios personajes y no se molesta ni siquiera en intentar cambiarla algo. Es lo que yo llamo el doblaje a granel, donde en un mismo día se doblan varios episodios y alguna que otra película clásica. "Tú dime lo que tengo que leer y yo te lo hago".

Otra chapuza con la que me he encontrado en más de una ocasión son los murmullos de ambiente en escenas rodadas en lugares muy concurridos. A quién se le ocurriera poner el bucle ese sonido, debería tener en cuenta que no hay nada más molesto que reconocer las conversaciones de ese ruido de fondo. No es porque tengamos un superoído, sino porque ahora somos muchos los que usamos auriculares. Con los cascos se nota. Y mucho. Y lo peor es cuando ese mismo bucle se repite, no en un episodio, sino durante toda la serie.

Todas estas anécdotas que he contado nos ofrecen como resultado una bajada de la calidad del producto que consumimos y por razones totalmente ajenas a los creadores de la serie original. ¿Tiene sentido comprar un disco de U2 y descubrir que le han cambiado a Bono la voz por la de Alejandro Sanz para que todas las canciones suenen en español? El doblaje puede resultar cómodo para ver la televisión, pero no hay que olvidar que supone una grave mutilación de una obra artística. Si alguno se ha dado cuenta durante esta "nueva realidad" bienvenido al club de la Versión Original.