Saray ya no es concursante de MasterChef 8. Es la cuarta expulsada de esta temporada y su salida del programa culinario de TVE no ha sido, precisamente, la más emotiva de los concursantes de esta temporada sino todo lo contrario.



La aspirante al título de MasterChef se despidió anoche del programa que presentan Samantha Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz después de provocar al jurado e indignar a sus compañeros de concurso tras presentar en la prueba de eliminación lo que muchos consideran el sustituto del viral 'León Come Gamba': una perdiz sin desplumar y sin cocinar sobre un puré de verduras.





Así ha sido el momento en el que @JordiCruzMas le coloca el delantal negro a Saray https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/soAeexCiS0 — MasterChef (@MasterChef_es) May 4, 2020

Así ha sido la expulsión de Saray en el cuarto programa de #MasterChef 8 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/PYvzC9D0oq — MasterChef (@MasterChef_es) May 4, 2020

La verdad es que me pudo la situación y soy muy de arrebatos. Sentía que ya estaba escrito, que era mi momento de irme... y me bloquee me vine abajo y me superó... Lo siento ?? @MasterChef_es #MasterChef — Saray MasterChef 8 (@saraygipsychef) May 4, 2020

Iván jura vengarse de Andy

Sus compañeros no se han tomado demasiado bien que @AndyMChef8 les haya llevado a la prueba de eliminación #MasterChef pic.twitter.com/Aoyk8UUBlk — MasterChef (@MasterChef_es) May 4, 2020

Un pájaro muerto en lo alto del plato fue el nombre que le puso Saray a su propuesta y con la que se ganó una de las mayores broncas que se han podido ver en MasterChef: "Nos hemos equivocado terriblemente contigo", le dijo Jordi Cruz mientras liberaba al ave de la salsa con la que había bañado la perdiz esta educadora social. El chef con tres estrellas Michelin llegó a pedirle que se callase mientras él hablaba porque su actitud suponía una falta de respeto no solo a todo el equipo del programa sino a las 28.000 personas que se presentaron a las pruebas de selección. "Demuestra que no eras inteligente. Vienes aquí con la gracia que piensas que tienes tú a hacer esta idiotez", apostilló Pepe Rodríguez antes de que, entre palmas, la cordobesa abandonase el plató de TVE.Minutos después de su expulsión, Saray pedía perdón en su cuenta de Twitter: "La verdad es que me pudo la situación y soy muy de arrebatos. Sentía que ya estaba escrito, que era mi momento de irme... y me bloquee me vine abajo y me superó... Lo siento".Pese a que la expulsión de Saray de MasterChef 8 acaparó toda la atención del programa, los concursantes gallegos de esta octava edición, Iván y Sara Lúa, garantizaron una semana más su estancia en las cocinas del programa de TVE. Sin embargo, no lo hicieron de la misma forma.no convenció del todo a los miembros del jurado en la primera prueba aunque lo compensó por su tranquilidad y resolución en la prueba de exteriores, en el plató de rodaje de La Casa de Papel . Pese a ganarse los halagos de los jueces, no pudo evitar perder la prueba y se hubiese enfrentado a la prueba de eliminación si Andy, otro de los concursantes, no hubiese tomado una decisión que llevaría a Iván -y unos cuantos compañeros- a jurar venganza.Sí, el entrenador personal de A Coruña pero que desarrolla su actividad profesional en Ourense, no logró satisfacer los paladares de Samantha Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez o Jordi Cruz con la macedonia de frutas que debía explicar su infancia. Eso sí, formó parte del equipo ganador de la prueba dedicada a La Casa de Papel y se enfrentó a la a perdiz que no cocinó Saray con otra actitud en una prueba de eliminación que no le correspondía.Fue Andy el que decidió que él y sus otros compañeros del equipo ganador de la prueba de exteriores se jugasen el tipo en las cocinas de plató. En una de sus intervenciones, el gallego aseguró que este no es el primero de los detalles que tiene su rival y que poco a poco va llenando una lista que usará en su debido momento para devolvérsela de la mejor forma posible.No fue el único puso en el punto de mira al joven abogado.sino que bautizaron sus platos con referencias a la palabra gallina. Iván, de hecho, llamó al suyo ' Desplumando a Andy'. Habrá que ver cómo acaba esta trama de un programa que no cocinado todavía su último plato