El reportaje de 'Comando Actualidad' que ha dejado atónitos a sus espectadores

Los espectadores de Comando Actualidad que el 30 de abril de 2020 conectaron sus televisores con el programa de TVE todavía no salen de su asombro. De hecho, son muchos los que, entre la incredulidad y la sorpresa, han comentado en Twitter el pequeño reportaje de tres minutos titulado ¿Cómo es el confinamiento de las personas más adineradas?. "No me lo puedo creer, decidme que no es verdad", escribía en su cuenta de Twitter @USAvsSpain, responsable de que el vídeo del programa del ente público se hiciese viral.



En el vídeo de Comando Actualidad, disponible en la página web de TVE, se puede ver cómo África León, una inversora, empresaria y economista tal como define el programa del ente público, está viviendo el confinamiento decretado por la pandemia del coronavirus en España. Ella, según el reportaje firmado por Mario Montero, pertenece a las cerca de 900.000 personas que tienen un patrimonio superior a un millón de euros en el país.





Jamás pensé que iba a odiar tanto a una persona que junta a Joaquín Reyes haciendo un celebrities + la vecina de Valencia + las hermanas del baptisterio + Tania la del acroyoga, + parecer un sketch de Pantomima Full, en una sola persona. — el usa, un chavalillo (@USAvsSPAIN) April 30, 2020

Cuando parece que el vídeo ha llegado a la cumbre con el rincón de aplaudir... EL LIBRO DE SONETOS — Herrer (@challengerocks) April 30, 2020

Pobrecita que tiene que dar vueltas a su casa de mil metros cuadrados, dios se apiade de ella — ?? (@magewithnomagic) April 30, 2020

??con mi chandal y taconeees, arreglá pero informal...tracatrá!???? — DenisLANISTER (@DenisLanister) May 1, 2020

Recomendaciones de belleza, una despensa para la cuarentena, el rincón desde el que cada día aplaude a los sanitarios a las ocho de la tarde o los sonetos que África León compuso y ordenó editar en piedra son solo algunos de los puntos en los que se detiene la noticia y que no ha dejado indiferentes a muchos de los que han visto las imágenes.