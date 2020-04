La vida en las cocinas de MasterChef sigue adelante. Ajenos a la crisis del coronavirus en España -las primeras entregas del programa se grabaron hace meses-, los concursantes de este año siguen peleando por hacerse con el gran título final, pero mientras cada semana demuestran su saber hacer ante los fogones uno de los catorce aspirantes que siguen vivos en la competición se ha convertido en centro de atención: Iván.

El entrenador personal de A Coruña que desarrolla su carrera deportiva en Ourense se ha erigido en el gran protagonista del primer tramo de MasterChef 8. En el primer programa se convirtió en uno de los candidatos más fuertes, a juzgar por los halagos de Samantha Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Pero más allá de sus dotes culinarias, los enfrentamientos de Iván con los tres enfrentamientos del jurado, especialmente con el laureado Jordi Cruz, lo han colocado en el centro de todas las tramas que maneja MasterChef: lo mismo se convierte en el líder del equipo en el que participa (aún no siendo el capitán), que se enfrenta a los jueces porque no le gustan las calificaciones que hacen de sus platos. De hecho, es el único concursante que tiene su némesis: Andy.

Tercer programa de MasterChef, nueva pelea



Solo van tres entregas de MasterChef 8, pero la discusión del gallego con Jordi Cruz por el resultado de uno de los platos que se cocinaron en la prueba de exterior del segundo programa fue uno de los momentos más comentados esta temporada.

Como no hay dos sin tres, en la nueva entrega del talent show de TVE también ha habido un enfrentamiento entre Iván y Jordi Cruz, que parece haber elegido al gallego como el blanco de sus demoledoras críticas. Esta vez, el duelo surgió después del mal plato que presentó el concursante gallego en la primera prueba y se remató después del juicio que el chef con tres estrellas Michelin hizo de la propuesta de otro de los concursantes, Jose Mari.

Pese a los desencuentros entre Iván y Jordi Cruz, el viaje a Murcia para la prueba de exteriores hizo que las aguas se calmasen un poco y durante el cocinado del equipo rojo llegó el momento más sincero que han compartido ambos. Mientras el aspirante a ganador de MasterChef se ocupaba de hacer un arroz, que el propio Cruz calificaría como uno de los mejores que se han hecho en la historia del programa, el coruñés confesaba que era consciente de que sus duros comentarios se hacían para que mejorase. "¡A ver si ahora te vas a convertir en mi protegido!", le dijo el propietario del restaurante ABaC de Barcelona después de escuchar sus palabras.

Tras las batallas de Iván con Jordi Cruz, el aspirante ya ha comprendido que el juez solo quiere que aprenda y evolucione. El juez valoró su arroz de un forma increíble y además le enseñó varios trucos de cocina durante el cocinado principal de exteriores. "Para que veas que también te digo cosas positivas", le decía el juez mientras probaba su plato aún al fuego.

Rosa se despide recitando a Calderón

"El aspirante que no continúa en la cocinas de Masterchef es... Rosa. Fidel, por los pelos". Así anunció Pepe Rodríguez el nombre del concursante eliminado del programa de este lunes, a la vez que lanzaba un aviso a Fidel de cara a la próxima entrega.

"Me he puesto muy nerviosa. He aprendido mogollón en este programa. Va de compañerismo y de demostrar lo que cada uno busca. Me duele irme, pero les dejo en el frigo los versos de Calderón, que son mi lema: "Aquí la más principal hazaña es obedecer y el debe y cómo ha de ser es ni pedir ni rehusar", recitó antes de abandonar las cocinas de MasterChef 8.