El culebrón conocido en las redes sociales como Merlos Place -nombre surgido desde que se colase una mujer semidesnuda en la casa del periodista Alfonso Merlos en un falso directo de Youtube- está llenando muchos de los minutos de emisión de Telecinco, cadena en la que trabajan los tres implicados en la historia a la que más tiempo han dedicado los programas del corazón el fin de semana que los niños salían a la calle desde que se decretó el estado de alarma en España por el coronavirus.



El último de los capítulos de la historia entre Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas se ha escrito esta tarde en Sálvame, donde analizaban la intervención del colaborador esta mañana en el programa de Ana Rosa Quintana, solo dos días después de que en Sálvame Deluxe le dedicasen más de tres horas de emisión al asunto y en la que sería su primera aparición pública después de que estallase el escándalo.



Sin embargo, los protagonistas aquí no son ninguna de las tres partes implicadas en culebrón sino Jorge Javier Vázquez y Antonio Montero, colaborador de Sálvame, en un enfrentamiento entre ambos en directo, con bronca del presentador del programa, que los ha convertido a ambos en los nombres más citados en Twitter esta tarde.





Jorge Javier acabando con el discurso facha en televisión. #MerlosPlace pic.twitter.com/gbC9x9f4Wa — Fíjate tu (@fijatetu_erestu) April 27, 2020

El desencuentro entre ambos ha surgido cuando en medio del debate de Sálvame, con la presencia de Marta López en el plató del programa, Antonio Montero mencionaba a Pablo Iglesias y el chalé de Galapagar para defender su posición ante el tema y ha sido, entonces, cuando Jorge Javier ha estallado contra el colaborador para callarlo y: "Estoy hasta los cojones de los putos discursos de Vox. Aquí no, Antonio Montero. Ya está bien", le ha dicho el conductor del programa de Telecinco en un momento del desencuentro. "No me dejas hablar", le indicaba Antonio Montero, que recibía la réplica de Vázquez: "No te voy a dejar hablar para decir tonterías".Visiblemente enfadado, Jorge Javier Vázuqez ha hecho una declaración de intenciones ante su audicencia para dejar claroque que "rojos y maricones es lo que hay en este programa. Quien no lo quiera ver, que no lo vea". Para apaciguar las aguas, eso sí, le ha ofrecido la posibilidad a Antonio Montero de ocupar durante tres minutos un atril desde el que pudiese repetir el discurso de VOX sin ningún tipo de corte. El colaborador ha rechazado el ofrecimiento.