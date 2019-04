Pedro Alonso, ¿vivo o muerto en la nueva temporada de 'La casa de papel'?

En julio vuelve 'La casa de papel' y el tráiler que acaba de estrenar no ha hecho si no acrecentar el misterio sobre los derroteros que seguirá la serie española más internacional. En el recién publicado avance no aparece Berlín, el personaje interpretado por Pedro Alonso, aunque se sabe que el actor vigués ha repetido en el elenco.



(Atención, este párrafo contiene elementos sustanciales de la trama). En el episodio final de la segunda temporada parecía claro que Berlín había muerto, al sacrificarse para que sus compañeros pudieran escapar. Sin embargo, Pedro Alonso fue cazado rodando en Florencia junto a Álvaro Morte (El Profesor, en la serie). Las hipótesis sobre las circunstancias de su personaje se han desatado: ¿será que en realidad no murió, aparecerá en flashbacks, habrá resucitado?



El caso es que el tráiler de la tercera temporada de 'La casa de papel' parece un claro homenaje a 'Perdidos', la famosa serie que se desarrollaba en una isla y que jugaba con los saltos temporales y los fenómenos paranormales.





'La casa de papel', que nació en Atresmedia, se convirtió a partir de su adquisición por Netflix a finales de 2017 en uno de los mayores éxitos internacionales de la plataforma de Reed Hastings y fue la gran triunfadora de los últimos premios Emmy Internacional , donde se llevó el galardón al mejor drama.Con un reparto encabezado por Úrsula Corberó y Álvaro Morte y la aportación esencial de Pedro Alonso, las dos primeras entregas narrabana la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por un grupo de ocho ladrones.Para la tercera temporada se unen Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri, Fernando Cayo y Rodrigo de la Serna, en una misión que será "más que un atraco", según lo poco que se sabe hasta el momento.