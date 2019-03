Los vigueses The Soul Jacket asaltan el plató de Buenafuente

Abel Caballero (bis) no es el único vigués que rockea en el plató del Late Motiv, conducido por Andreu Buenafuente. The Soul Jacket se subieron ayer al escenario del programa nocturno para ejecutar una vibrante y precisa interpretación de 'Everybody runs', de su último disco, Plastic Jail.

La banda de rock eligió para el programa un corte que representa bien la frescura y energía que desprende su último trabajo discográfico, el cuarto en sus 15 años de existencia. The Soul Jacket acaban de abrir, en Madrid y Valladolid, la nutrida gira de presentación del disco. Estarán en Vigo, en la sala Masterclub, el 29 de marzo y en mayo en varias ciudades gallegas más.



El grupo defiende que Plastic Jail es una especie de compendio depurado de toda su carrera. Por lo visto anoche, además, su directo sigue tan bien engrasado como de costumbre.