Techi confiesa que se quedó embarazada de Omar Montes dentro de GH VIP

Techi visitaba este sábado el plató de Sábado Deluxe para someterse al polígrafo y esclarecer todas las dudas surgidas a raíz de su paso por Gran Hermano VIP y, sobretodo su polémica relación con Omar Montes, confirmándose que se quedó embarazada durante su estancia en la casa de Guadalix.

Pero este no fue el único bombazo que dejó la visita de la ex de Kiko Rivera al programa de Telecinco, y es que, además de confesar que se quedó embarazada de Omar en GH VIP, reconocía lo difíciles que han sido las semana posteriores a su salida de la casa por las miles de críticas que ha recibido en las redes sociales, sobretodo por los mensajes hiriente de Amor Romeira en los que se metía con su físico.

Unos mensajes que le hicieron especialmente daño porque, como reconocía, ha padecido y todavía a día de hoy padece anorexia, "Esto te viene y te va, y las personas que lo tengan creo que me entenderán un poco", decía entre lágrimas y pedía respeto para la ex concursante de Gran Hermano por un tema tan serio, "Me parece que con eso no puede jugar, más cuando sabe perfectamente y está informada por Isa, que yo esta enfermedad la arrastro hace mucho tiempo".

Omar Montes, expulsado del plató

Pero el plato fuerte de la noche llegaba cuando el polígrafo confirmaba que se había hecho un test de embarazo después de salir de la casa de Gran Hermano VIP, donde, como reconocía, había mantenido relaciones sexuales con Omar Montes sin protección, que daba positivo.

Además, la entrevistada le entregó a Jorge Javier Vázquez un informe médico de cuando acudió el pasado martes a un centro sanitario de urgencia, que acreditaba que había sufrido un aborto.

Por su parte, Omar Montes, que también estaba en el plató, no daba crédito a las palabra de Techi y la increpaba dciendo que era invención suya, "Yo no puse ninguna semillita". Con una actitud que no hizo ninguna gracia al presentador, quien se vió obligado a expulsarle del programa. "La estás denigrando como mujer, y no podemos permitirlo", le espetó Jorge Javier.