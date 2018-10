María Castro, fuera de MasterChef

La actriz viguesa María Castro se ha quedado fuera de la fase final de MasterChef Celebrity, pese a ser una de las favoritas a ganar el concurso. Un mal día de Castro la ha llevado a colgar el delantal, pero atrás ha dejado un reguero de simpatía en el seno del programa.





Nos deja @maruxacastro Pocas veces lo digo, però más allá de ser una gran aspirante... eres una persona increíble! felicidad y alegría todo el rato, con una sonrisa increíble! Gracias por estar en esta edición de #MCCeIebrity?? pic.twitter.com/yEC7iCabrt „ Jordi Cruz Mas (@JordiCruzMas) 21 de octubre de 2018

Las lágrimas de Eva González

Que me han echado a María Castro de máster chef ??. Y luego están personas como la Lomana y Antonia ahí. Yo no entiendo nada ?? #MCCelebrity „ Lore???? (@lore_1419) 21 de octubre de 2018

#MCCelebrity lo siento pero que concursantes como Oscar Higares y María Castro estén fuera y Carmen Lomana lleve una sola prueba de eliminación (no sea que se "desmaye" otra vez) pone en seria duda a la producción del programa „ Rafa Sanz (@rafalillo1989) 21 de octubre de 2018

Que pena que sea María Castro la expulsada de #MCCelebrity ?? pic.twitter.com/0jEuUq1U7B „ Amanda Sntm (@zampatelmundo) 21 de octubre de 2018

Estoy bastante sorprendido, desconcertado, con la expulsión de María Castro de #MCCeIebrity. ?? Una persona que ha demostrado ser una trabajadora brutal, dando siempre lo mejor de ella con una sonrisa en la cara. Se ha ido del programa y Carmen Lomana sigue todavía... „ Carlos Cánovas (@CarlosCanovas96) 21 de octubre de 2018

Y ahora eliminan a María Castro frente a Antonia Dell'atte, cuando la culpa de que el equipo fuese a eliminación fue causado por la acumulación de fallos de la italiana. #MCCelebrity. „ Daniel B. G. (@DanielBzG) 21 de octubre de 2018

El propio Jordi Cruz dedicó un elogioso mensaje en Twitter a la artista, y la propia cuenta oficial del programa consideró inesperada la expulsión de unaa ganar el concurso. Pero los jueces justificaron la salida por mala ejecución de las pruebas, la baja calidad de las elaboraciones o el poco sabor.del 'talent' culinario, dejando a sus compañeros y a la audiencia desconcertados.Después de enfrentarse a la prueba de eliminación, que consistía en-una cuchara de esferificaciones, una pipa de ahumar, un soplete, un sifón o una bolsa al vacío-, Castro fue señalada para abandonar las cocinas. La actriz no pudo vencer ay terminó despidiéndose de la cocina de 'Masterchef Celebrity': "Me voy contenta porque he aprendido muchas cosas y unos compañeros excepcionales.".Cuando los jueces pronunciaron su nombre, el silenció invadió el plató del programa. María Castro era uno de los rivales a batir pues ha sido señalada en múltiples ocasiones como una futura ganadora. Así se lo hizo saber Eva González, que no pudo contener las lágrimas y le transmitió su sorpresa por despedirla:Para la actriz solo quedan las sonrisas y el trabajo realizado:. Antes de marcharse les dedicó unas bonitas palabras a sus compañeros, que para ella "son excelentes todos". "Pasároslo fenomenal, no os enfadéis porque es un juego y que gane el mejor, os llevo en mi corazón", les decía.La expulsión de María Castro, la alegría de 'Masterchef Celebrity', no ha gustado mucho a la audiencia del programa: