Sabela se la juega esta noche en Operación Triunfo con "Benditas feridas"

"Pouco a pouco vou deixando de esperar e secando as miñas ganas de chorar". Así empieza "Benditas feridas", la canción de Rosa Cedrón elegida por la concursante de Operación Triunfo, Sabela Ramil para tratar de salvarse de la expulsión en la gala de esta noche. El tema relata "de alguna manera", el proceso vital que todos los músicos gallegos tienen en común, la lucha constante y el "intentar no caer del caballo", tal y como relató la propia Cedrón.





"Es una canción tan bien elegida y te queda tan bien que la tienes que hacer perfecta. Porque puedes". Así resumía hace unos días Manu Guix, profesor de la academia de Operación Triunfo, la actuación de Sabela en el primer pase de micros de la semana. Esta noche, la joven se jugará su continuidad en el concurso con su compañero Alfonso , que interpretará el tema "All of me", de John Legend. Además, África y María defenderán Friends, de Marshmello; Famous y Damion, Déjala que baile, de Alejandro Sanz y Melendi; Dave y Noelia, Volando voy, de Camarón de la Isla; Julia y Carlos Right, Mi historia entre tus dedos de Gianluca Grignani; Marilia y Joan Garrido, Another day of sun, de La, la, land; Miki y Alba Reche, Alma mía, de Natalia Lafourcade; y Natalia y Marta, Tainted love, versionada por Imelda May.Hasta hace solo un año,-que estudió Terapia Ocupacional y Musicoterapia en A Coruña-. Algo que ha querido dejar grabado en esta nueva edición de Operación Triunfo. "Es algo que no hablamos directamente antes de que entrase pero yo sabía que iba a cantar en gallego si tenía la oportunidad de elegir canción ", detalló hace apenas unos días su novio, Jesús Cañizares, quien instó a "aunar fuerzas entre todos para intentar que se salve". "Tiene mucho mérito que cante en gallego y creo que le va a ir bien porque es una canción que le da tranquilidad", comentó. Rosa Cedrón también manifestó su apoyo a la concursante coruñesa de Operación Triunfo a través de las redes sociales. De hecho, la cantante confesó que llevabaahora que su "criatura" es también parte de Sabela. "Esta es una de las cosas hermosas que nadie hizo por mí y todo lo que pueda hacer por ti es poco", reveló la artista en su cuenta de Facebook. Además, subió un vídeo a YouTube para recordar a la joven que en el escenario "solo hay que sentir, el resto sobra".