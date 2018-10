El mensaje de Rosa Cedrón a Sabela de OT: "Orgullo galego"

Sabela, la única representante gallega en OT2018 se la juega mañana. La concursante de As Pontes fue nominada en la Gala 1 junto a su compañero Alfonso por su interpretación de "Échame la culpa". Ninguno de los dos convenció al jurado, que los propuso para abandonar la academia esta semana. La decisión está en manos del público.

Los comienzos de Sabela están siendo difíciles. Ya en la Gala 0, en la que se elegía quién entraría en OT, estuvo entre los señalados y a un paso de quedarse a las puertas del talent show con más seguidores. Sus nervios han vuelto a ponerse a prueba apenas dos semanas después con una nominación. Pero el mal trago tiene una ventaja: escoger la canción que desee. Y por si llegaba el momento de despedirse, Sabela lo tenía claro: un tema en gallego.

El elegido es "Benditas feridas", de Rosa Cedrón. Su interpretación pasará a la historia del concurso, ya que es la primera vez que una canción en nuestro idioma resuena en el gran plató de Operación Triunfo.

La propia Rosa Cedrón le ha enviado un mensaje de apoyo a la concursante de As Pontes: "Sabeliña, estoy tremendamente emocionada y orgullosa de ti". En un breve pero sentido vídeo le brinda el siguiente consejo: "Sentir, disfrutar y nada más. No existe nada más encima de un escenario. El resto sobra"; y finaliza con unas palabras de ánimo: "¡Vete a por todas. Orgullo galego!"

Los ensayos de "Benditas feridas" pintan bien para Sabela. "¿Me la cantas otra vez? Es por el placer de escucharte", le pidió y confesó Manu Guix, director musical de OT, a la gallega, que se llevada por la emoción le ofreció un excelente recital.



Tras recibir los elogios de su profesor, Sabela confesó: "Si me voy con esto, me iré tan tranquila... que no te lo imaginas". Mañana la joven debe conquistar al público tal y como lo ha hecho ya con Manu Guix. Lo logre o no, ya habrá firmado una actuación memorable al llevar el gallego al plató más codiciado de la televisión.