El derrumbe de un edificio en Ferrol obliga a desalojos y a cortar dos calles

Un grave colapso estructural en un edificio del centro de Ferrol obligó a una amplia intervención de emergencia en la noche del domingo. Sobre las 22.00 horas cedieron los forjados de las tres primeras plantas, un derrumbe que quedó contenido dentro del propio inmueble y que no causó heridos. Los bomberos, Policía Local, arquitecto municipal y responsables del Ayuntamiento acudieron de inmediato.

Las primeras inspecciones apuntan a un deterioro avanzado, agravado por las lluvias recientes. Como medida de seguridad se cortaron dos calles y se ordenó el desalojo preventivo del inmueble colindante, ofreciendo alojamiento a quienes lo necesitaban. El edificio acumulaba expedientes urbanísticos y estaba a punto de iniciar trabajos de vaciado interior, que continuarán para facilitar el regreso de los vecinos.