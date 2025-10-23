Un juzgado investiga la muerte de la joven embestida por una vaca en las fiestas de Lugo

El Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo ha iniciado una investigación sobre la muerte de una mujer de 33 años tras ser arrollada por una vaca durante el desfile de ganado la festividad lucense de San Froilán, que permaneció ingresada durante 15 días. Según confirman fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juzgado tiene abierta una investigación, como se hace siempre en este tipo de casos. Por su parte, la Policía Local ya entregó su atestado y ahora la Policía Nacional indaga sobre lo sucedido para ver si hubo algún tipo de imprudencia en el accidente.

Esta misma semana, el alcalde de la ciudad, Miguel Fernández, destacó el trabajo que realizó el operativo de seguridad durante este evento, que a su juicio actuó «correctamente» y calificó lo ocurrido de un «cúmulo de circunstancias desgraciadas».

La joven fue arrollada en la calle Aguirre, tras impactar con ella el animal que huía desbocado del desfile que se estaba celebrando en la plaza mayor como parte del programa de fiestas, concretamente uno de los actos más tradicionales. Fue atendida en el lugar del impacto, pero ingresó en estado grave en el hospital, donde acabó falleciendo quince días después

El Gobierno local insistió en que durante el evento se contó con la presencia de efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y seguridad privada contratada por el Pazo de Feiras e Congresos.