Una mujer pide ayuda al 112 tras quedar atrapada en su coche después de caer por un terraplén en Viveiro

Los servicios de emergencias tuvieron que intervenir este jueves en el municipio de Viveiro para rescatar a la conductora de un vehículo que se salió de la carretera, a la altura de Celeiro, y tras precipitarse por un terraplén quedó herida y atrapada en el interior del coche.

Aunque otros usuarios habían alertado del accidente, fuentes del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) informaron a EFE de que poco después fue la propia víctima la que llamó al teléfono 112 para pedir ayuda, porque estaba atrapada y no podía salir del vehículo.

La central de emergencias movilizó de inmediato a los Bomberos de Viveiro, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local, a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Los medios desplazados al punto confirmaron, poco después, que habían tenido ayudar a la víctima a salir del vehículo, porque no podía hacerlo por sus propios medios, pero no fue necesario emplear medios de excarcelación.

Después de recibir los primeros auxilios en el mismo lugar del siniestro, fue evacuada en ambulancia al hospital.

El accidente se produjo a las 08:21 horas