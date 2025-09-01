Se incendia un barco con bandera de Mauritania en el puerto de Ribeira

Una embarcación se ha incendiado en la tarde de este lunes cuando se encontraba atracada en el puerto de Ribeira. El fuego se declaró entre las 16.30 y las 17.00 horas cuando tripulantes del barco Awadi, antes denominado Baobag' y que navega bajo bandera de Mauritania, se encontraban realizando labores de mantenimiento.

En las labores de extinción del fuego participan bomberos, el GAEM de Ribeira, Policía Local y Nacional, Salvamento Marítimo, Gardacostas y personal de Portos de Galicia.

La embarcación Mar de Galicia intenta sofocar las llamas en la embarcación incendiada en el puerto de Ribeira. / Concello de Ribeira

A pesar de la aparatosidad de las llamas, no se han registrado daños personales.

La embarcación se encuentra atracada en el puerto ribeirense desde el pasado 25 de abril.