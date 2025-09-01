Se incendia un barco con bandera de Mauritania en el puerto de Ribeira
Tripulantes de la embarcación se encontraban realizando labores de mantenimiento cuando se declaró el fuego
ECG
Una embarcación se ha incendiado en la tarde de este lunes cuando se encontraba atracada en el puerto de Ribeira. El fuego se declaró entre las 16.30 y las 17.00 horas cuando tripulantes del barco Awadi, antes denominado Baobag' y que navega bajo bandera de Mauritania, se encontraban realizando labores de mantenimiento.
En las labores de extinción del fuego participan bomberos, el GAEM de Ribeira, Policía Local y Nacional, Salvamento Marítimo, Gardacostas y personal de Portos de Galicia.
A pesar de la aparatosidad de las llamas, no se han registrado daños personales.
La embarcación se encuentra atracada en el puerto ribeirense desde el pasado 25 de abril.
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- Vigo «se desconecta» de 24 destinos fuera de Europa al atrasar Iberia su primer vuelo
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Davila 30/08/2025
- Un coche arde en el túnel de O Folgoso y obliga a cortar la A-52 en A Cañiza
- Evacúan en helicóptero a una mujer desde las Cíes con graves problemas respiratorios