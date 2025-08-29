Muere una mujer atropellada por el tren turístico de Santiago

Tragedia en el centro de Compostela. Una mujer ha muerto en Santiago en la mañana de este viernes tras ser atropellada por el tren turístico en rúa Virxe da Cerca. El Concello confirma a este diario que hay una mujer fallecida pero añade que "todavía es pronto para conocer las circunstancias del siniestro".

El atropello se produjo cerca de un paso de cebra cuando la mujer, que caminaba con dos muletas, cruzaba la calle. Al parecer el tren no tuvo tiempo suficiente para frenar y arrolló a la víctima.

Los Bomberos de Santiago están ahora mismo intentando levantar el tren para recuperar el cadáver de la mujer. La alcadesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acaba de llegar al lugar de los hechos.

Muere una mujer atropellada por el tren turístico en Virxe da Cerca / Daniel Rey

Una joven que presenció el accidente cuando estaba esperando el autobús señala a EL CORREO GALLEGO que la víctima cruzó fuera del paso de cebra y el tren no la vio. "Era unha señora maior, con dúas muletas, estaba un pouco fora do cruce e meteuse na calzada e o tren non a viu e non lle dou tempo a frear", explica.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado dos ambulancias y efectivos de la Policía Local, que han cortado el tráfico en toda Virxe da Cerca y en Praza de Galicia. Ni vehículos particulares ni autobuses ni peatones pueden circular por la zona.

El Concello de Santiago aprobó en abril la adjudicación del nuevo contrato para el servicio de tren turístico a la empresa Autocares Rías Baixas, con una duración de seis años.