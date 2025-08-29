Detenido un gallego con 55 kilos de cocaína que circulaba en zigzag por Sanabria

El Juzgado de Puebla de Sanabria mantiene en prisión a un acusado de tráfico de drogas detenido con 55 kilos de cocaína distribuidos en el equipaje que transportaba en el vehículo que conducía en la comarca zamorana cuando fue interceptado por la Guardia Civil, indican fuentes próximas al caso. Se trata del mayor alijo de cualquier tipo de estupefacientes que se han incautado tanto en la provincia como en la capital.

La «imprudencia» al volante del acusado, que es gallego, habría dado al traste con ganancias que superan 1,8 millones de euros (antidad que puede variar función de la pureza de la coca) a la organización para la que podría estar realizando el traslado, una vinculación que la Guardia Civil está investigando y que ha llevado a la jueza de Puebla de Sanabria a decretar el secreto de sumario para impedir que trasciendan más datos sobre el caso.

Conducción en zigzag

Los agentes interceptaron al individuo en la misma carretera, al parecer, por circular en zigzag, sin control al volante del turismo con el consiguiente peligro para el resto de personas que circulaban por la vía pública. La Guardia Civil fue alertada del trayecto irregular del conductor de un automóvil, según fuentes consultads, lo que motivó que agentes de la Comandancia de Zamora recorrieran el tramo en el que fue avistado con éxito.

Localizado el automóvil, los agentes comprobaron que el conductor circulaba de forma errática, delito previsto en la Ley de Seguridad Vial y por el que se le ordenó detenerse para interrogarle sobre las causas de los bandazos y, al comprobar que tenía síntomas de ir bebido o drogado, se le sometió a las pertinentes pruebas. El resultado fue positivo en el consumo de algún estupefaciente.

La suerte se puso del lado de los guardias civiles y le dio un auténtico revés al conductor, que acabó arrestado y acusado de tráfico de drogas, pero no de menudencias, sino de un alijo que nunca antes se había detectado en Zamora, a pesar de que es una provincia de paso para las organizaciones que operan en el país. De hecho, en Benavente y Sanabria suele interceptarse a traficantes con frecuencia.

Los agentes llevaron a cabo el registro del coche. Las maletas que llevaba este individuo no cumplían el único cometido de guardar prendas de vestir y efectos personales: los paquetes con una sustancia blanca resultó ser cocaína, que al ser pesada sumaba los 55 kilos apuntados.

El secreto de sumario mantiene el anonimato del varón arrestado, así como los detalles de una operación que ha pasado a la unidad encargada de investigar este tipo de delitos, probablemente, en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de Madrid, dadas las posibles conexiones del acusado con alguna organización criminal que se dedica a la venta de droga a gran escala.